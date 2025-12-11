Ein „zauberhafter“ neuer irischer Whiskey ist soeben über Irish Spirits erschienen – die achte Abfüllung der Fairy Casks-Serie. Dabei haben es sich Mareike Spitzer und ihr Team zur Aufgabe gemacht, hervorragende irische Whiskeys nach Deutschland zu bringen. Nummer acht hat ein PX-Finish erhalten und ist fassstark aus dem Einzelfass abgefüllt.

Was Sie sich vom Fairy Casks 2018/2025 erwarten dürfen und wo sie ihn erhalten, lesen Sie untenstehend:

Fairy Casks 2018/2025: PX-Finish und der Zauber der irischen Feen

Ein weiteres Mal führt die unabhängige Abfüllungsreihe Fairy Casks einen magischen Tanz mit den irischen Feen auf. Dabei verzauberte die Feenkraft dieses Mal einen Single Malt Irish Whiskey aus dem Jahr 2018 mit Finish in einem Pedro Ximénez-Einzelfass.

Fairy Casks 2018/2025: Der achte Tanz mit den Feen

Der Tanz der irischen Feen geht weiter. Im sechsten Jahr seit der Serienpremiere in 2020 folgt mit Fairy Casks 2018/2025 PX Cask Finish die achten Edition der Irish Whiskeys aus der Anderswelt. Formvollendet in Bourbonfässern gereif und im Bunde mit der Macht der irischen Feen veredelt, bietet der Single Malt Irish Whiskey alles, was Liebhabern süßer Sherryfassfinishes gefällt.

Hinter der Serie steht Mareike Spitzer samt ihrem Team von Irish-Whiskeys.de. Sie erzählt über ihren jüngsten Tanz mit den Feen:

“Wie gewohnt ist auch dieser Fairy Casks Whiskey in Fassstärke abgefüllt um alle Aromen herauszukitzeln. Dazu haben wir beim Abfüllmoment darauf geachtet, dass Alkohol und Sherryeinfluss in perfekter Balance liegen.”

Beste Teamarbeit mit den Feen also, die während der Reifung im irischen Lagerhaus bereits ihre ganze Magie spielen ließen.

Die Fairy Casks Single Casks

Die Fairy Casks Irish Single Casks sind eine von drei unabhängigen Abfüllungsreihen von Mareike Spitzer und Team. Darin füllt sie neben Single Malt auch Single Grain und Blended Whiskeys für die Einzelfassreihe ab. Immer mit hervorragenden Finishes, unterstützt durch die Magie von Irlands mächtigen Feenwesen.

Das neue Fairy Casks 2018/2025 PX Cask Finish ist online bei Irish-Whiskeys.de und im ausgewählten Fachhandel deutschlandweit erhältlich.

Über Irish Spirits:

Irish Spirits ist DER deutsche Distributionspartner für außergewöhnliche Spirituosen aus Irland. Mit einem Portfolio aus aufstrebenden Herstellern und innovativen Marken steht Irish Spirits an der Speerspitze des irischen Marktes für qualitativ hochwertige Premiumspirituosen. Zusammen mit dem deutschen Fachhandel und der Gastronomie macht Irish Spirits diese für Genießer bundesweit auf neue Weise erlebbar.