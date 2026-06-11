„The Circle“ veranstaltet den ersten Whisky Day in Sursee (Schweiz) am 19. September 

In der Schweiz tut sich was in Sachen Whiskymessen und -veranstaltungen: Der Whisky-Club the Circle (die Mitglieder sehen Sie auf unserem Titelbild) aus dem Wiggertal hat den ersten Whisky Day in Sursee (der Ort liegt am Sempacher See süwestlich von Zürich, Richtung Bern) angekündigt, und man verweist auf eine Vielzahl an Ausstellern, die am 19. September ab 16 Uhr im Pfarrzentrum Sursee dabei sein werden.

In unserem Eventkalender ist der Whisky Day in Sursee bereits eingetragen, hier folgen nun einige weitere Infos:

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Top Aussteller beim ersten Whisky Day in Sursee am 19. September

Der Whisky Day in Sursee, Schweiz, wird am 19. September 2026 ab 16:00 erstmals durchgeführt. Mit einem konsequenten Fokus auf schottischen Whisky, Standard- und Spezialabfüllungen sowie der Teilnahme von hochkarätigen, spezialisierten Ausstellern wird der Whisky Day ein Erlebnis für alle Fans des Uisge beatha. Einige Aussteller haben bereits angekündigt, am Whisky Day neue Abfüllungen zu präsentieren.

Die Veranstaltung wird im Pfarreizentrum Sursee stattfinden und mit dem öffentlichen Verkehr oder bei privater Anreise sehr gut erreichbar.

Der Whisky Day wird vom Whisky-Club the Circle aus dem Wiggertal veranstaltet – aus der Leidenschaft heraus, in der Region einen besonderen Anlass rund um Whisky zu schaffen und gemeinsam zu geniessen. Weitere Informationen und Tickets finden sich auf der Webseite www.whisky-day.ch