Neu: Carlos I Spanish Single Malt Whisky

Die Grupo Osborne ist hierzulande bekannt aufgrund ihres Brandy Veterano, auf dessen Etikett der markante Stier des Unternehmens-Logos abgebildet ist. Zum Portfolio des spanischen Familienunternehmen gehören neben Brandy de Jerez noch weitere Spirituosen, Wein und Schaumwein sowie Gourmet-Produkte. Jetzt erweitert die Grupo Osborne ihr Angebot noch um Single Malt Whisky, und veröffentlicht Carlos I Spanish Single Malt Whisky.

Der doppelt und in Spanien destillierte Whisky („Inside the Cask“ ist hierbei noch nicht klar, welche Brennerei in Spanien den Whisky herstellt) ruht in den ersten vier Jahren in Fässern des Brandy Carlos I. In diesen lagerte zuvor jahrzehntelang Oloroso- und Amontillado-Weine von Osborne in El Puerto de Santa María (Cádiz). Die abschließende Reifephase findet in Very Old Rare Sherry Fässern statt, in denen über Generationen hinweg Amontillado 51-1ª (Solera 1830) und Oloroso Sibarita (Solera 1792) gelagert wurden. Dieser letzte Schritt erfolgt nach dem traditionellen Criaderas-und-Solera-Verfahren.

Die Limitierte Edition des Carlos I Spanish Single Malt Whisky kam mit 43 % Vol. in die Flaschen. Diese sind über die spanische Osborne-Website für 41,90 € erhältlich, oder als Box mit 6 Flaschen zu einem Preis von 238,83 €.