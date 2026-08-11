Bruichladdich veröffentlicht „Greener Still“

Wie erwartet, erscheint von der auf Islay liegenden Bruichladdich Distillery die neue Abfüllung „Greener Still“. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Wiedereröffnung der Brennerei stellt Bruichladdich mit diesem Bottling die ökologische und soziale Nachhaltigkeit bei der Herstellung von Scotch Whisky in den Fokus.

Bruichladdich Greener Still ist Teil der „Still Series“ von Bruichladdich. Zu dieser gehören bereits „Blacker Still“, „Redder Still“ und „Golder Still“. Die neue Veröffentlichung ist ein 15 Jahre alter, unpeated Single Malt, der in First-Fill-Bourbonfässern reifen durfte und mit 51,6 % Vol. in die Flaschen kam.

Der neue Whisky komplettiert das Trio der Sondereditionen anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Brennerei. Zu diesem gehören die bereits früher im Jahr erschienenen Abfüllungen Bruichladdich Old Skool und Bruichladdich Yellow Submarine III.

Bruichladdich Master Blender Adam Hannett stellt das neue Bottling wie folgt vor:

“Bruichladdich Greener Still is a barley-forward whisky in every sense. The Organic, Biodynamic and Bere barley parcels each bring something different – texture, spice, fruit and this incredible malt character that runs right through the dram. The Bourbon casks frame that complexity without ever overpowering it. You get soft florals on the nose, ripe orchard fruit and honeyed sweetness on the palate, and this effortless, velvety finish with a lick of vanilla and coastal freshness. It’s a whisky of precision and elegance, revealing profound depth the longer you sit with it.”

Bruichladdich Greener Still ist ab sofort über die Website der Brennerei sowie im ausgewählten Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) liegt bei £120/139 €.