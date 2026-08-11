The Glenturret mit Initiative zum Schutz ihrer Marke

Weiterhin ein Thema im Whisky-Segment bleibt der irreführende Verkauf von und falsche Darstellungen bei Whiskyfässern. The Glenturret nimmt sich nun diesem Thema an, um hier ihren Namen und ihre Marke zu schützen. Hierfür beauftragt Schottlands älteste noch aktive Destillerie das Unternehmen „The Online Eye“, das auf Online-Recherche, Überwachung und Sicherheitsanalysen spezialisiert ist. Es soll nun Fälle aufdecken, in denen Fässer von The Glenturret „auf eine Weise vermarktet, beschrieben oder verkauft werden, die Käufer in die Irre führen könnte – etwa durch eine fälschliche Verbindung zur Marke The Glenturret“. Seit Beginn der Zusammenarbeit hat The Online Eye bereits mehrere Fälle identifiziert, in denen Whiskyfässer, die zum Kauf oder als Investition angeboten wurden, fälschlicherweise mit The Glenturret in Verbindung gesetzt wurden.

Die Gründer von The Online Eye verfügen über mehr als 30 Jahre operative Erfahrung bei der Beschaffung, Auswertung und Verwaltung von Informationen im militärischen und polizeilichen Umfeld. Zudem waren sie maßgeblich an der Entwicklung einer der am weitesten verbreiteten Social-Media-Monitoring-Lösungen für die britische Polizei beteiligt. Zukünftig wird The Glenturret, wie es bei The whisky wire heißt, „entschlossen gegen jede Partei vorgehen, die den Markennamen auf eine Weise verwendet, die Kunden, Investoren oder Verbraucher in die Irre führen könnte“.