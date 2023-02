The Glenturret Distillery möchte neuen Lagerkomplex errichten

Die Brennerei The Glenturret hat ihre Pläne bekanntgegeben, in Crieff unweit der Brennerei einen neuen Lagerkomplex errichten. Die neuen ware houses sollen auf dem Gelände einer ehemaligen Stuart Crystal-Filiale in der Muthill Road entstehen. Dieses Gelände ist bereits seit Ende 2019 im Besitz der Destillerie. Nun beginnen dort die notwendigen Arbeiten, um den Bau des Komplexes zu ermöglichen. Entstehen sollen drei neue Lagerhäuser sowie Gebäude für Personal.

Glenturret. Bild © Jochen Wied, Joe’s Tastings

Im März 2019 übernahm das französische Luxusunternehmen Lalique Group die Brennerei von dem in Glasgow ansässigen Edrington Group. Bisher war The Glenturret Distillery vor allem als Heimat des Blends The Famous Grouse bekannt. Seit der Übernahme investiert die Lalique Group deutlich, The Glenturret erhielt 2020 ein völlig neues und überarbeitetes Portfolio (wir berichteten). Seit 2021 gehört auch ein Restaurant zur Destillerie, das bereits kurz nach ihrer Eröffnung ein Michelin-Stern erhielt.