The Glenturret Lalique Restaurant erhält einen Michelin-Stern

The Glenturret Lalique Restaurant, das erst im letzten Juli eröffnete, ist in dieser Woche mit dem Michelin-Stern ausgezeichnet worden. Chefkoch des Luxusrestaurants in der The Glenturret Distillery ist der in Glasgow geborenen Mark Donald (wir berichteten).

Wie im Guide Michelin zu lesen, beeindruckt Mark Donald und The Glenturret Lalique Restaurant dadurch, dass Luxus mit dem Alltäglichen verbunden wird, sowohl in der Einrichtung als auch in den Gerichten. „Das Abendessen ist ein mehrgängiges Degustationsmenü mit präzise zubereiteten modernen Gerichten mit einem sauberen, zarten Aussehen und einer großen Geschmackstiefe, und Küchenchef Mark Donald bringt lokale und globale Einflüsse mit kontrastierenden Texturen perfekt in Einklang.“

Gegenüber dem Whisky Magazine äußerte sich Mark Donald:

“I am so proud that Michelin have acknowledged the hard work, creativity and dedication from my team – and everyone at The Glenturret. Our Scottish heritage and surroundings are vital to the heart and soul of the restaurant.“