Weiter geht es mit den Live-Tastings von Simple Sample, doch es wird diese nun auch in einem neuen Format geben. Den Auftakt bildet Sebastian Büssing aka The Spirits Alchemist und die israelische Milk & Honey Destillerie. Alle näheren Details zu dieser Veranstaltung finden Sie in der Aussendung, die wir von Simple Sample erhalten haben:

Milk & Honey Destillerie Live-Tasting mit Simple Sample & Sebastian Büssing aka The Spirits Alchemist

Weiter geht es mit den Live-Tastings mit und von Simple Sample; und wie schon ein paar Mal angeteasert wird es ein neues Format bei ihnen geben!

-> Simple Sample meets The Spirit Alchemist

In diesem Format verkosten sie sich zusammen mit “The Spirit Alchemist” aka Sebastian Büssing durch offizielle Ranges verschiedenster Destillerien weltweit – ja, auch schottische 😜 – teilweise behandeln sie nur eine Destillerie, manchmal mehrere, manchmal sind die Themen nach Länder kategorisiert, manchmal gibt es überhaupt kein Thema und sie versuchen PLV Kracher blind zu finden usw. usw.

Sie wollen sich da keine Grenzen setzen sondern konzentrieren sich einfach auf guten Whisky!

Das werden lockere Tastings gepaart mit dem unendlichen Fachwissen von Sebastian.

Wer Sebastian nicht kennen sollte:

➖ Sebastian Büssing aka The Spirits Alchemist aka Das wandelnde Whiskylexikon ➖

◾ Was soll man sagen, ein sehr sehr geschätzter Kollege und mittlerweile auch echter Freund der Olli und Steffen seit dem Bestehen von Simple Sample begleitet. Brand Ambassador von Loch Lomond, Brand Ambassador der Sauerländer Edelbrennerei, eigene Abfüllungen unter dem Label “The Spirits Alchemist” und einfach ein wandelndes Whiskylexikon. Sebastian besitzt ein unfassbares Fachwissen über sämtliche Vorgänge bei der Whiskyproduktion.

Part 1 der Reise bei Simple Sample meets The Spirit Alchemist verschlägt sie nach Israel in die dort ansässige Whiskydestillerie “Milk & Honey” oder einfach nur M&H.

Die Destillerie begleitet Simple Sample quasi schon seit Anfang an und sie hatten schon diverse Sets mit M&H zusammen erstellt und vertrieben, aber dieses hier ist mit Abstand das Beste!

Ihr verkostet euch mit Simple Sample und Herrn Büssing quer durch die Range von M&H und da habt ihr ganze 7 Abfüllungen vor euch, wovon 5 in Fassstärke kommen! Zum Start gibt es 2 Trinkstärken.

Es handelt sich zu 100% um Single Malt Whisky und wer schonmal entfernt etwas von der Brennerei gehört haben sollte der weiß, dass sie definitiv ihre Fans hat und zu begeistern weiß.

➡ Welche Abfüllungen in diesem Set enthalten sind wird bewusst nicht verraten – gut, 2 Stück seht ihr ja schon auf dem Cover 😉

Der Effekt bei der Blindverkostung ist so viel schöner und größer!

Freut euch auf klassische aber auch sehr verrückte Fassreifungen!

Das komplette Set mit 7 Abfüllungen, der Box und dem Tasting mit Simple Sample und Sebastian gibt es für lediglich 25,90€!

Das Tasting findet am 01.03.2023 um 20:00 Uhr statt, es wird jedoch aufgezeichnet und kann unabhängig davon zu jeder Zeit durchgeführt werden.

Das Set ist exklusiv im Onlineshop von Simple Sample bestellbar und sofort verfügbar.