Neu bei Kirsch Import: Blended Scotch Isle of Skye und eine Craigellachie Einzelfass-Abfüllung

Neben der Ploughing Edition, dem ersten torfigen Whisky von Lochlea Distillery (diesen stellten wir Ihnen bereits gestern vor) finden sich in den Neuigkeiten der Woche von Kirsch Import zwei Blends, die ihren Ursprung auf der Isle of Skye haben, sowie ein Craigellachie Single Cask for Germany.

Hier alle Details:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Isle of Skye 8 und 12 yo – Blended Scotch mit Age Statement

Zerklüftet, mystisch, wildromantisch: Die Isle of Skye ist ein Magnet für Schottland-Fans. Von den Küsten bis zu den Bergen bietet die Hebrideninsel atemberaubende Naturschönheit. Das beliebte Reiseziel ist der Ursprung der Isle of Skye Blended Scotch Whiskys. 1933 von Ian Macleod ins Leben gerufen, bauen die Premium-Blends noch heute auf seine geheime Rezeptur. Aus getorften Insel-Whiskys, weichen Speyside und Highland Malts sowie Grain Whiskys entstehen Drams mit Tiefe und Komplexität, die mindestens 8 Jahre lang reifen.

Der Großteil der in ihm enthaltenen Whiskys reifte wesentlich länger: Der Isle of Skye 8 y.o. ist ein auffallend weicher und milder Blended Scotch mit Age Statement. Sein Charakter ist von einem hohen Anteil an Island und Speyside Malts geprägt. Die besten Eigenschaften der Regionen vermählt der preiswerte Goldgewinner harmonisch und bringt so Honig und süße Vanille wie auch Torfrauch ins Glas.

Der Isle of Skye 12 y.o. ist geprägt von cremiger Vanille in der Nase, Beeren und Gewürzen am Gaumen und klingt torfig mit Noten von dunkler Schokolade und frischer Minze aus. Ein Geschmacksprofil, das die Jury der San Francisco World Spirits Competition 2021 mit Gold ehrte.

Isle of Skye 8 y.o.

Blended Scotch Whisky

8 Jahre

Herkunft: Schottland, Islands & Speyside

Fasstyp: Oak Casks

40% vol.

0,7 Liter

Isle of Skye 12 y.o.

Blended Scotch Whisky

12 Jahre

Herkunft: Schottland, Islands & Speyside

Fasstyp: Oak Casks

40% vol.

0,7 Liter

Geröstete Marshmallows, karamellisierte Ananas, gebräuntes Getreide: Craigellachie Single Cask for Germany

Craigellachie ist ein Urgestein der Speyside und dennoch alles andere als ein typischer Speyside-Whisky. Sein fruchtiger, kraftvoller Geschmack ist auf die Verwendung von Worm-Tub-Kondensatoren zurückzuführen. Craigellachie ist eine von wenigen Brennereien, die noch mit dem traditionellen Verfahren zur Rückverflüssigung von Alkoholdampf arbeiten. Und: die einzige Brennerei in Schottland, die ihre Gerste während des Darrens im Mälzungsprozess mit Öl befeuert – für einen robusten Charakter.

Aus Craigellachies umfangreichem Fassbestand wählte Malt Master Stephanie MacLeod ein Fass aus, das den Brennerei-Charakter auf so geschmackvolle und bemerkenswerte Weise demonstriert, dass es einer Einzelfassabfüllung würdig ist. Der Craigellachie 2007/2022 for Germany ist Teil der Exceptional Cask Series. Nach 15 Jahren im Oloroso Sherry Cask entfaltet der Single Malt Noten von gerösteten Marshmallows, karamellisierter Ananas und gebräuntem Getreide. Nur 372 Flaschen wurden aus dem andalusischen Fass abgefüllt.

Craigellachie 2007/2022 for Germany

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Exceptional Cask Series

15 Jahre

Dest. 25/05/2007

Abgef. 03/10/2022

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oloroso Sherry Cask

Fassnr. 895

372 Flaschen (insgesamt)

57% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt