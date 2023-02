TTB-Neuheiten: Port Ellen Gemini original + remnant cask

Auch heute können wir wieder zwei neue Einträge in die US-amerikanischen TTB-Datenbank präsentieren, die auf neue Abfüllungen hinweisen: Port Ellen Gemini 44 yo, original cask + remnant cask, jeweils mit 52,5 % Vol. und auf 288 Flaschen limitiert. Und es drängt hier sich nahezu die Vermutung auf: Diese Abfüllungen erscheinen anlässlich der neuen Port Ellen Distillery in diesem Jahr. Und so sehen die Label zu Port Ellen Gemini 44 yo original cask und Port Ellen Gemini 44 yo remnant cask aus:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.