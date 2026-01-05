Montag, 05. Januar 2026, 17:42:44
IslayVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Zwei alte Port Ellen

Zwei unabhängige Abfüllungen, die schon 1992 und 1997 veröffentlicht wurden - mit sehr guten bis ausgezeichneten Bewertungen

Es ist bereits 29 bzw. 34 Jahre her, dass die beiden unabhängigen Abfüllungen aus der Brennerei Port Ellen auf Islay erschienen sind – daher wird man sie, wenn überhaupt, höchstens auf Auktionen kaufen können. Serge hat sie heute verkostet und merkt zu ihnen an, dass es sich dabei um relativ ungewöhnliche Jahrgänge handelt, was die Destillation betrifft.

Die Benotungen bewegen sich im oberen Bereich, was ja bei Port Ellen nicht unbedingt zwingend ist – es gibt ja auch eher mittelmäßige Abfüllungen von dort. Hier die Tabelle zur Verkostung:

AbfüllungPunkte

Port Ellen 17 yo 1980/1997 (61.8%, Cadenhead, Authentic Collection)89
Port Ellen 15 yo 1977 (63.6%, Sestante, +/-1992)92

Auf unserem Titelbild sieht man hinter den Lagerhäusern den Neubau der Brennerei – die Lagerhäuser stammen noch von der alten Destillerie. Unten ein Bild vor dem Neubau…

