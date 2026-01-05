Neu von Gradls Whiskyfässla: Port Charlotte 2012 The Single Cask mit Reifung im dominikanischen Rumfass

Ein 13 Jahre alter Port Charlotte mit einer Vollreifung in einem Rumfass aus der dominikanischen Republik – das ist die neueste Abfüllung von Gradls Whiskyfässla in Nürnberg. Der fassstark abgefüllte und hocharomatische Single Malt aus den Lagerhäusern von The Single Cask ist ab sofort im Ladengeschäft in Nürnberg erhältlich – oder online bei Laddie Crew Member Dirk Schlüter (Schlüters Geniessertreff) erhältlich – und dann auf der Village 2026 am Stand von The Single Cask zu verkosten.

Links zu den Bezugsquellen und die Tasting Notes sowie weitere Infos zum Bottling finden Sie unten:

Neu von Whiskyfässla + Schlüter’s Genießertreff: Port Charlotte 2012 The Single Cask mit Finish im dominikanischen Rumfass

2026 ist unser Wunsch endlich wahr geworden!

Als begeisterter Laddie Fan durften wir an einem Fass Port Charlotte teilhaben.

Leider ist die weltweite Begeisterung für so ein Fass sehr gross und deswegen haben wir nur die Hälfte für Deutschland bekommen.

Es handelt sich hier um einen 13 jährigen Port Charlotte, der die ganze Zeit in einem dominikanischen Rumfass verbracht hat.

Selbstverständlich in Fassstärke mit 59,2% Vol.

Diese Abfüllung ist nur bei Laddie Crew Member Dirk Schlüter ( Schlüters Geniessertreff Port Charlotte 2012 The Single Cask | Shop Schlüters Genießertreff ),

im Gradls Whiskyfässla ( nur im Laden GRADLS WHISKYFÄSSLA – Gross- und Einzelhandel Spirituosen ) und als Highlight auf der Village 2026 ( Whiskey-Messe ) zu haben.

Der Verkaufspreis ist 269 Euro für eine 0,7l Flasche

Dirk Schlüter hat uns freundlicherweise die Verkostungsnotizen zur Verfügung gestellt:

Der Whisky ruhte 13 Jahre lang in karibischen Rumfässern und trägt somit eine verführerische Note tropischer Süße in die Flasche.

Von den insgesamt nur 100 Flaschen für Deutschland ist jede einzelne ein seltenes Juwel, das Sammlerherzen höherschlagen lässt.

Port Charlotte entfaltet eine dezente, aschig-rauchige Note im Profil, die sich wunderbar mit den samtigen Brauntönen der Rumfass-Reifung verbindet.

Die Kombination aus rauchigem Charakter und süßen, karamellisierten Zuckernoten aus dem Rum schafft eine harmonische Einheit, die den Gaumen sanft umhüllt.

Die Geschmacksvielfalt ist beeindruckend: Noten von geröstetem Malz, tropischem Obst und einer leichten Würze paaren sich mit einer eleganten Rauchnote.

Alles umhüllt den Sinn und führt zu einem runden, langanhaltenden Finale.

Der Alkohol wirkt präsent, doch er dominiert nicht; er betont vielmehr die Komplexität und Geschmeidigkeit dieses besonderen Port Charlotte-Erlebnisses.

Eine echte Entdeckung für Liebhaber kraftvoller, eleganter Whiskys.

Selbstverständlich ist diese Abfüllung auf der Village 2026 am TSC Stand zu probieren!