Teeling Whiskey mit -90% Gewinn im vergangenen Finanzjahr

Lichtblick: Die Verkäufe in die EU stiegen trotz der sonst negativen Entwicklung um über 40% an...

Statt 3,4 Millionen Euro nach Steuern nur mehr 295.500 Euro Gewinn im abgelaufenen Finanzjahr, das mit März 2025 endete: Teeling Whiskey, im mehrheitlichen Besitz von Bacardi, schreibt nur mehr knapp schwarze Zahlen. Der Umsatz verringerte sich dabei von 27,5 Millionen Euro auf 23,7 Millionen – ein Minus von 14%. Verantwortlich dafür ist der Rückgang der Whiskeyverkäufe um 15%, die Einnahmen aus dem Besucherzentrum blieben nahezu gleich bei 3,3 Millionen Euro.

Wenn man sich die Whiskeyverkäufe von Teeling im Detail ansieht, so ging der Verkauf in Irland von 10,4 Millionen auf 6,8 Millionen Euro zurück, die außereuropäischen Verkäufe von 11 auf 8,4 Millionen. In Europa mit Ausnahme von Irland hingegen gab es ein Wachstum der Verkäufe von 6 auf 8,5 Millionen Euro.

Dabei sind in dieser Entwicklung die Importzölle, die Donald Trump gegen Whisky aus der EU verhängt hat, noch gar nicht enthalten, da diese erst im April 2025 in Kraft traten. Sie werden erst im laufenden Finanzjahr schlagend – ob sie durch positive Marktentwicklungen aufgehoben oder abgemindert werden können, bleibt abzuwarten.

SourceIrish Times
