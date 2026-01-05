Montag, 05. Januar 2026, 17:42:34
Pursuit Spirits Bourbon: Meat Church BBQ kauft Minderheitsanteil

Die auch in Deutschland erhältliche Marke erhofft sich vom Investment Synergien in den Zielgruppen und bessere Markenpräsenz

Der auch in Deutschland mit seinen Produkten vertretene Bourbon-Hersteller Pursuit Spirits (im Import von N10Bourbons.com – wir berichteten hier darüber) hat einen Mitbesitzer: Meat Church BBQ, 2014 von Matt Pittman gegründet, erwirbt für eine nicht bekanntgegebene Summe einen Minderheitsanteil des Bourbon-Produzenten. Gemeinsam will man die Synergien zwischen den beiden Produktgruppen, Barbeque und Bourbon, nutzen. Zudem will man gemeinsam die Vertriebskanäle nutzen und auch neue Produkte entwickeln.

“Great barbecue and great whiskey go hand-in-hand. With Pursuit’s incredible momentum and our shared passion for spreading the gospel of smoked meats and great whiskey, this partnership is a natural fit that will broaden our reach and ignite future growth by connecting with fans who share our passion.”

Matt Pittman, Gründer Meat Church BBQ

auch die neue Whiskey Row Experience in Lousiville, Kentucky, die im letzten August eröffnet wurde, wird dieser Zusammenarbeit künftig Rechnung tragen.

Pursuit Spirit empfindet das Investment von Meat Chruch BBQ als „game changer“

“It will allow us to double down on product innovation, bringing exciting new whiskey expressions with Meat Church to market that showcase the passion and creativity of our team. Combined with our Whiskey Row tasting room, we can create immersive brand experiences for guests.
“Partnering with an iconic brand like Meat Church gives us a powerful platform to strengthen Pursuit’s brand presence among avid consumers who live for great whiskey and great barbecue.”

Ryan Cecil, Founder und Master Blender Pursuit Spirit
