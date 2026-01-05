Pursuit Spirits Bourbon: Meat Church BBQ kauft Minderheitsanteil

Der auch in Deutschland mit seinen Produkten vertretene Bourbon-Hersteller Pursuit Spirits (im Import von N10Bourbons.com – wir berichteten hier darüber) hat einen Mitbesitzer: Meat Church BBQ, 2014 von Matt Pittman gegründet, erwirbt für eine nicht bekanntgegebene Summe einen Minderheitsanteil des Bourbon-Produzenten. Gemeinsam will man die Synergien zwischen den beiden Produktgruppen, Barbeque und Bourbon, nutzen. Zudem will man gemeinsam die Vertriebskanäle nutzen und auch neue Produkte entwickeln.

“Great barbecue and great whiskey go hand-in-hand. With Pursuit’s incredible momentum and our shared passion for spreading the gospel of smoked meats and great whiskey, this partnership is a natural fit that will broaden our reach and ignite future growth by connecting with fans who share our passion.” Matt Pittman, Gründer Meat Church BBQ

auch die neue Whiskey Row Experience in Lousiville, Kentucky, die im letzten August eröffnet wurde, wird dieser Zusammenarbeit künftig Rechnung tragen.

Pursuit Spirit empfindet das Investment von Meat Chruch BBQ als „game changer“