ORMA Swiss Whisky: Detlef Sommer ist neuer Global Ambassador (mit Video und Galerie)

Von der größten zur höchstgelegenen Destillerie in der Schweiz: Detlef Sommer, Whiskyfreunden von zahlreichen Messen und Tastings bekannt, ist seit Jahresbeginn neuer Markenbotschafter von Orma Swiss Whisky, der höchstgelegenen Brennerei (3303 Meter über dem Meeresspiegel) der Schweiz auf dem Corvatsch. Das hat die Brennerei nun offiziell in ihrem Newsletter verkündet, den wir hier für Sie wiedergeben.

Wir freuen uns, dass Detlef der Whiskyszene weiter erhalten bleibt und wünschen ihm alles Gute und viel Glück für die neue Aufgabe!

Hier das, was die Destillerie über den Neuzugang im Team schreibt – und ein Video sowie eine kleine Fotogalerie über die auf dem Corvatsch gelegene Brennerei:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

ORMA Swiss Whisky: Detlef Sommer ist neuer Global Ambassador

Bun di Bun an, sandet e furtünna!

So lautet die traditionelle Neujahresbegrüssung im Engadin und bedeutet übersetzt so viel wie: Guten Morgen, gutes Jahr, Gesundheit und Glück. Diese Glückwünsche darf man jeweils bis zum 13. Januar aussprechen.



Der Jahreswechsel ist für viele mehr als nur ein neues Datum im Kalender. Er lädt uns ein, kurz innezuhalten: zurückzublicken auf das, was war, und nach vorn zu schauen auf das, was kommen darf. Genau diesen Moment möchten wir nutzen, um gemeinsam mit dir in das neue Jahr zu starten und gleich über eine sehr positive Entwicklung bei ORMA zu informieren.

Unter neuer Flagge: Ein neues Crewmitglied kommt an Board – mit Rückenwind ins neue Jahr.

Die Spatzen in der Whisky-Szene mögen es vielleicht schon seit einigen Wochen von den Dächern pfeifen – umso grösser ist für uns nun die Freude, Detlef Sommer offiziell als neues Crewmitglied begrüssen zu dürfen.



Detlef war über 14 Jahre beim grössten Whiskyproduzenten der Schweiz tätig und hat massgeblich zu dessen Exporterfolg beigetragen. Seine grosse Leidenschaft für Whisky ist auch nach seiner Pensionierung ungebrochen.

Von der grössten Destillerie der Schweiz führt ihn sein Weg nun zur höchstgelegenen Destillerie der Welt. Er hat sich entschieden, seine Erfahrung und sein persönliches Feuer in den Dienst unserer Boutique-Destillerie zu stellen und Teil der ORMA-Familie zu werden.

Als ORMA Ambassador wird Detlef unsere Geschichte, unsere Werte und unsere Whiskys nicht nur in der Schweiz, sondern auch über die Landesgrenzen hinaus in die Welt tragen. Mit fundiertem Whisky-Wissen und einer grossen Begeisterung für authentisches Handwerk wird er die Besonderheiten unserer Whisky-Editionen erlebbar machen und den Dialog mit Handel, Gastronomie und Fachpublikum aktiv fördern.



Wir heissen Detlef herzlich willkommen bei ORMA Swiss Whisky und freuen uns darauf, gemeinsam neue Kapitel unserer Geschichte zu schreiben – in der Schweiz und weit darüber hinaus.

Erlebe die Destillerie auf 3303m ü. M.

Bist du neugierig und möchtest uns gerne einmal auf dem Corvatsch besuchen?

Die neuen Termine sind auf ORMA Destillerie Führung und Degustation in Graubünden aufgeschaltet.

Falls du einem Whisky-Club angehörst oder mit Freunden eine besondere Masterclass erleben möchtest, kannst du dich gerne unter detlef@ormawhisky.com melden.



