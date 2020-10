PR: Weltweit höchstgelegene Whisky Destillerie ORMA eröffnet auf Corvatsch

Was ist der höchste Punkt, an dem Sie jemals Whisky getrunken haben? Ab sofort liegt er wohl für sehr viele Whiskyfreunde tiefer, als jener Punkt, an dem die höchstgelegene Whiskydestillerie der Welt steht – nämlich gut über 3000 Meter, in den Schweizer Alpen. Die Schweizer Whisky-Manufaktur ORMA hat nämlich am Corvatsch mit der ORMA Brennerei die höchstgelegene Whiskydestillerie der Welt – und nach der offiziellen Eröffnung am 10. Oktober wird es gegen Ende des Jahres auch offizielle Führungen dort geben.

Zur Destillerie und zu den Aktivitäten dort haben uns die Betreiber eine Pressemitteilung und einige Bilder geschickt – vielleicht machen Sie ihnen Lust auf einen zukünftigen Ausflug in die Schweiz und zur Brennerei? Auch die Kontaktmöglichkeiten dafür finden Sie jedenfalls untenstehend:

Whisky-Destillerie auf Bündner Bergspitze 3303 m ü. M.

Weltweit höchstgelegene Whisky Destillerie ORMA eröffnet auf Corvatsch

Am 05. Oktober eröffnet auf dem Corvatsch die höchstgelegene Whisky-Destillerie der Welt. Die Schweizer Whisky-Manufaktur ORMA bietet dort ab Start der Wintersaison ein einmaliges Erlebnis auf 3303 Meter über Meer. Führungen und Degustationen mit spektakulärer Aussicht sollen Besucher dem flüssigen Gold näher bringen. Die Visionäre von ORMA, Rinaldo Willy und Pascal Mittner, wollen noch höher hinaus: die Schweiz zur Whisky-Nation machen.

3303 m ü. M. – auf dieser Höhe liegt eine der schönsten Aussichtsplattformen im Oberengadin. Auf der Bergstation des Corvatsch wurde in den vergangenen Monaten an einem Weltrekord gearbeitet: Die Bündner Unternehmer Rinaldo Willy und Pascal Mittner verwirklichten hier ihren Traum der weltweit höchsten Whisky-Destillerie. Anfang Oktober eröffnen nun die Whisky-Pioniere stolz ihre ORMA Destillerie auf der Bergspitze des Corvatsch. In den Brennhäfen wird dann mit Leib und «Orma» – romanisch für Seele – Whisky gebrannt. Auch Markus Moser, Geschäftsführer der Corvatsch AG, freut sich über die Zusammenarbeit: «Wir freuen uns, den Besuchern auf dem Corvatsch neben dem spektakulären Alpenpanorama so ein einmaliges Genuss-Erlebnis bieten zu können.»

Brennmeister führen persönlich durch die ORMA Destillerie

Zur Philosophie von ORMA und jedem Whisky-Liebhaber gehört Zeit, Freundschaft und Wertschätzung. Diese Werte sollen auch die Besucher der ORMA Destillerie erfahren. Statt einem Massenangebot werden an zwei Tagen pro Woche, freitags und samstags jeweils am Vor- und Nachmittag, Führungen mit maximal 16 Personen angeboten. Bewusst führen die Gründer selbst durch die Brennerei und geben bei anschliessender Degustation ihr Know-how preis. «Die Lage der neuen Destillerie ist spektakulär und ein spezieller Arbeitsort: Im Rücken haben wir den Gletscher, das Berninamassiv mit dem Biancograt, zu unseren Füssen die einmalige Oberengadiner Seenlandschaft», schwärmt Pascal Mittner. «Inmitten dieser Szenerie wollen wir einzigartige Momente und Erlebnisse bieten». Auch der Whisky wird einzigartig.

Die Höhe hat einen besonderen Einfluss auf das Brennverhalten: «Auf dieser Höhe ereignet sich der Destillationsprozess bei rund 10 Grad tieferer Temperatur als auf Meereshöhe. Das bedeutet mehr Aromen und höhere Komplexität, die erhalten bleibt», erklärt Rinaldo Willy. Zum Whisky können Besucher ein ORMA Menü im höchstgelegenen Restaurant Graubündens, dem Bergrestaurant 3303, geniessen.

Die Schweiz zur Whisky-Nation machen

Die Vision der beiden Gründer und ihrem flüssigen Gold geht jedoch weit über die weltweit höchstgelegene Whisky-Destillerie hinaus. Aus der Schweiz soll eine Whisky-Nation werden. Denn die Schweiz verbindet man nicht landläufig mit dem Thema Whisky. Erst seit 1999 ist das Brennen von Whisky erlaubt. Wenn es nach dem Willen der zwei Bündner Freunde und Unternehmer geht, soll sich das ändern.

«Dieses Projekt soll ein Leuchtturm sein, der weit über die Grenzen strahlt und die Schweiz als Whisky-Nation bekannt macht. Die malerische Landschaft Schottlands gibt es auch hier in Graubünden»,

sagt Rinaldo Willy mit einem Augenzwinkern.

Wer sich selbst davon überzeugen will, sollte sich frühzeitig einen Platz sichern und sich dieses spektakuläre Genuss-Erlebnis nicht entgehen lassen.

ORMA 3303: Führungen und Degustationen

Führungen mit anschliessender Degustation werden ab Start der Wintersaison auf dem Corvatsch am 28. November 2020 angeboten. Sie finden freitags und samstags jeweils am Vormittag und am Nachmittag statt.

Es wird empfohlen, frühzeitig eine Reservation zu machen. Mehr Informationen finden Sie unter www.orma3303.ch/. Buchungen sind ab dem 11.12.2020 möglich unter https://www.ormawhisky.ch/orma-erwerben/.

Für Fragen zur Buchung wenden Sie sich bitte an: Rinaldo Willy | rinaldo@ormawhisky.com | +41 81 868 82 81