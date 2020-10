Neu: Wolfburn Kylver#7

Eine der „sammelbaren“ Serie der Highland-Destillerie Wolfburn ist die der Kylver-Abfüllungen, benannt nach einem in Schweden ausgegrabenen Stein mit Runenalphabet. Nun ist die siebente Ausgabe der Serie, Wolfburn Kylver#7 „Gebo“ erschienen und ab sofort im Webshop der Destillerie bestellbar.

Wolfburn Kylver#7 „Gebo“ wurde mit leicht getorftem Spirit (10ppm) erzeugt und ist 6 Jahre lang in Oloroso Sherry Hogsheads gereift. Insgesamt nur 990 (578 sind zum Zeitpunkt des Erstellens des Artikels noch vorrätig) Flaschen wurden aus den Fässern 416, 465 und 577 mit 50% vol. abgefüllt. Erhältlich ist der Wolfburn Kylver#7 „Gebo“ um 79 britische Pfund im Webshop von Wolfburn.

Hier noch die Tasting Notes:

ON THE NOSE – Soft and expressive: honey, caramel, and a beautiful hint of lightly-toasted oak.

ON THE PALATE – Gentle cereal notes lead the way – but sherry sweetness is not far behind, building to a crescendo on the palate, with honeysuckle and jasmine notes coming to the fore. There’s a spectacular depth of flavour – truly sumptuous.

THE FINISH – heady aromas of fruit and summer meadows linger at the end.