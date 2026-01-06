Dienstag, 06. Januar 2026, 14:42:39
IslandsVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Zwei aus Jura

28615 Whiskys hat Serge bis 31.12. 2025 verkostet - heute kommen zwei von Jura dazu...

Der Verkostung der beiden offiziellen Abfüllungen der Destillerie Jura ist ein Bild von Serge Valentin und dem damaligen Distillery Manager Mickey Heads vorangestellt – aus der Zeit, bevor dieser als Distillery Manager zu Ardbeg wechselte. Und nachgestellt finden Sie ein PDF mit der Anzahl der Verkostungen, die auf der Seite von Serge jemals gepostet wurden (Spitzenreiter: Caol Ila mit 903 Tasting Notes, 5 Destillerien hatten jeweils nur eine Verkostung, vier davon sind closed Distilleries).

Zurück zur Verkostung an sich – hier zeigt sich Serge sowohl vom 14yo als auch vom 16yo angetan (von letzterem mehr):

AbfüllungPunkte

Jura 14 yo (40%, OB, American Rye Cask, 2025)80
Jura 16 yo (43%, OB, bourbon barrel, travel retail, 2025)86
Jura Distillery. By Bjarne Henning Kvaal…, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59647423
