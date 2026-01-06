Ab 13. Januar über The Whisky Exchange erhältlich: Highland Park Cask Strength Heather

Im November haben wir bereits kurz über die Abfülluzng berichtet, die zu dieser Zeit nur für den Inner Circle erhältlich war – nun ist der Highland Park Cask Strength Heather laut einer Info von The Spirits Business für die breite Öffentlichkeit erschienen – allerdings exklusiv über den Shop von The Whisky Exchange (der aber auch in die EU liefert).

Beim Highland Park Cask Strength Heather handelt es sich um einen mit 63,6% vol. Alkoholstärke abgefüllten getorften Whisky aus first-fill European und American Sherry-seasoned oak casks, der von Marc Watson, dem Master Whisky Blender bei Highland Park und Nachfolger von Gordon Motion kreiert wurde. Für ihn wurde Torf aus dem Hobbister More verwendet, das nur einige Meilen von der Destillerie entfernt liegt.

Wonach riecht und schmeckt der Highland Park Cask Strength Heather? In der Nase findet man laut Destillerie Aromen von Lagerfeuerrauch, Vanilleschoten und Brandybutter, am Gaumen folgen dan ölige Noten von Marshmallows, Macadamianüssen, pfeffrigen Gewürzen und man findet blumigen Rauch.

60 Pfund wird die neue fassstarke Abfüllung bei TWE kosten, für uns in der EU kommen dann noch weitere Kosten dazu.