Neu: Jura 12 Year Old Oloroso Edition

Die Destillerie Jura auf der gleichnamigen schottischen Insel beginnt eine neue Serie von Whiskys mit Sherryfass-Finish. Gestartet wird das Ganze mit dem Jura 12 Year Old Oloroso Edition, der mit 46% vol. Alkoholstärke und ohne Färbung oder Kühlfiltration abgefüllt ist. Zu Beginn lagerte er in Bourbonfässern, das Finish erhielt er in einer Mischung von Sherryfässern aus europäischer und amerikanischer Eiche.
Auf der Webseite schreibt Jura zum Jura 12 Year Old Oloroso Edition:
Jura’s Sherry Cask range is a celebration of the shared ethos between two cultures. Embracing the Spanish tradition of ‘Sobremesa’, these Scottish island whiskies are perfect for creating moments together.
Natural colour and non-chill filtered, this 12 year old whisky has been finished in Oloroso Sherry casks, providing notes of prune, caramelised walnut and dried citrus.
Auf der Überverpackung sieht man Motive von andalusischen Ornamentfliesen. Im Handel in UK kostet der neue Jura 12 Year Old Oloroso Edition 50 Pfund.
Nach dem 12yo wird übrigens im September ein Jura 15 Year Old Manzanilla Edition aus der Serie erscheinen, der – Sie haben es erraten – in Manzanilla Sherryfässern gefinisht wurde.
Anm.: Titelbild durch AI generativ erweitert mit Firefly Fill & Expand