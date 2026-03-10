Serge verkostet: Zwei torfige Whiskys aus Jura

Ohne Absicht passend zu unserem aktuellen Bericht über die neue Werbeagentur von Jura hat Serge Valentin heute zwei torfige Jura-Whiskys im Glas: einen aus derSignatory Vintage Cask Strength Collection, und einen, der sich im zweiten Act der Macbeth-Serie von Elixir Distillers findet. Beides eigentlich gute Voraussetzungen für sehr positive Bewertungen – und tatsächlich kratzen die beiden ganz knapp an der 90-Punkte-Marke.

Hier sind die nackten Daten zu den Verkostungsnotizen von Serge:

Abfüllung Punkte