IslandsVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Zwei torfige Whiskys aus Jura

Der Signatory Vintage stammt aus einem Bourbonfass, der von Elixir Distillers aus einem Oloroso Sherry Hogshead

Ohne Absicht passend zu unserem aktuellen Bericht über die neue Werbeagentur von Jura hat Serge Valentin heute zwei torfige Jura-Whiskys im Glas: einen aus derSignatory Vintage Cask Strength Collection, und einen, der sich im zweiten Act der Macbeth-Serie von Elixir Distillers findet. Beides eigentlich gute Voraussetzungen für sehr positive Bewertungen – und tatsächlich kratzen die beiden ganz knapp an der 90-Punkte-Marke.

Hier sind die nackten Daten zu den Verkostungsnotizen von Serge:

AbfüllungPunkte

Jura 26 yo 1989/2016 (58.9%, Signatory Vintage, Cask Strength Collection, heavily peated, bourbon barrel, cask # 30734+35, 243 bottles)89 
Isle of Jura 17 yo (48.5%, Elixir Distillers, Macbeth, Act 2, Second Murderer, oloroso sherry hogshead, 1,200 bottles, 2025)89

