Neu bei Kirsch Import: James Eadie, Element Irish Whiskey und The Old Friends

Kurz vor dem Weihnachtsfest werden nochmal ganze einundzwanzig (21!) neue Abfüllungen den Handel über Kirsch Import demnächst erreichen.
Hier alle Details zu den Bottlings, wie wir sie von Kirsch Import erhalten haben:
James Eadie beschenkt Nerds & Nostalgiefans:
Trade Mark X 100 Proof, Single Casks & Small Batches
Selfmademan, schottischer Brauer und Besitzer von über 200 Pubs: James Eadie (1827–1904) schuf den legendären Trade Mark X. Sein Ur-Urenkel rekonstruierte diesen Klassiker und entwickelte James Eadie zum unabhängigen Abfüllbetrieb weiter – mit starker Fasskompetenz, hoher Transparenz und einem überzeugenden Preis-Genuss-Profil.
Von Nerds für Nerds arbeitete James Eadie mit „The Distilleries of Great Britain & Ireland“ die früheste umfassende Fotodokumentation der Brennereilandschaft auf.
Die Whiskyreihe zum Band – in Best Strength und mit illustrierten Originalaufnahmen – wächst jetzt um eine Exklusivabfüllung für Kirsch-Kunden:
Wild wie das Wetter auf der Isle of Mull, bringt derLedaig 2020/2025 Torfnoten aus dem rauchigen Zweig der Tobermory Distillery ins Glas – herausgestellt dank Reifung in Hogsheads.
Fünf weitere Abfüllungen der Reihe verströmen mit dem Royal Brackla 2014/2025 dunkelfruchtige Aromen, schmiegen sich wie der Craigellachie 2014/2025 aus Amontillado Sherry Casks ölig an den Gaumen oder geben besondere Einblicke wie der nur selten unabhängig abgefüllte Glen Ord 2009/2025.
Wer fassstarke Single Casks sucht, trifft auf Fundstücke wie den Jura 2012/2025 mit Oloroso-Finish. Die zum Teilen gemachte Small-Batch-Serie ehrt Pubs aus dem einstigen James-Eadie-Imperium – zum Beispiel das The Royal Oak mit dem Tamnavulin 2014/2025.
Zurück mit 57,1% vol. und dieses Mal hoffentlich in ausreichender Menge: Der Trade Mark X 100 Proof bringt die Fülle aus Oloroso-Fässern und den traditionellen Torfanteil kraftvoll zur Geltung.
Ledaig 2020/2025
James Eadie Island Single Malt Scotch Whisky
The Distilleries of Great Britain & Ireland
Exclusively selected for Germany
5 Jahre
Dest.: 2020
Abgef.: 2025
Herkunft: Schottland, Inseln
Fasstyp: Refill Barrel, Refill Hogsheads
1.015 Flaschen
52,6% vol.
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Royal Brackla 2014/2025
James Eadie Highland Single Malt Scotch Whisky
The Distilleries of Great Britain & Ireland
11 Jahre
Dest.: 2014
Abgef.: 2025
Herkunft: Schottland, Highlands
Fasstyp: Refill Butt
Fassnr.: 303570
640 Flaschen (insgesamt)
52,4% vol.
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Craigellachie 2014/2025
James Eadie Speyside Single Malt Scotch Whisky
The Distilleries of Great Britain & Ireland
11 Jahre
Dest.: 2014
Abgef.: 2025
Herkunft: Schottland, Speyside
Fasstyp: Refill Amontillado Sherry Hogsheads
616 Flaschen (insgesamt)
52,3% vol.
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Glendullan 2013/2025
James Eadie Speyside Single Malt Scotch Whisky
The Distilleries of Great Britain & Ireland
12 Jahre
Dest.: 2013
Abgef.: 2025
Herkunft: Schottland, Speyside
Fasstyp: First Fill Bourbon Hogsheads
665 Flaschen (insgesamt)
52,3% vol.
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Glen Ord 2009/2025
James Eadie Highland Single Malt Scotch Whisky
The Distilleries of Great Britain & Ireland
16 Jahre
Dest.: 2009
Abgef.: 2025
Herkunft: Schottland, Highlands
Fasstyp: First Fill Bourbon Hogshead
Fassnr.: 309222
272 Flaschen (insgesamt)
52,5% vol.
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Linkwood 2011/2025
James Eadie Speyside Single Malt Scotch Whisky
The Distilleries of Great Britain & Ireland
14 Jahre
Dest.: 2011
Abgef.: 2025
Herkunft: Schottland, Speyside
Fasstyp: Re-charred Hogsheads
594 Flaschen (insgesamt)
52,4% vol.
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Ben Nevis 2014/2025
James Eadie Highland Single Malt Scotch Whisky
11 Jahre
Dest.: 06/06/2014
Abgef.: 2025
Herkunft: Schottland, Highlands
Fasstyp: Refill Malaga Hogshead (Finish)
Fassnr.: 376945
310 Flaschen (insgesamt)
58,1% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Caol Ila 2014/2025
James Eadie Islay Single Malt Scotch Whisky
11 Jahre
Dest.: 07/08/2014
Abgef.: 2025
Herkunft: Schottland, Islay
Fasstyp: Refill Amontillado Sherry Hogshead (Finish)
Fassnr.: 386648
321 Flaschen (insgesamt)
57,4% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Dailuaine 2007/2025
James Eadie Speyside Single Malt Scotch Whisky
18 Jahre
Dest.: 22/02/2007
Abgef.: 2025
Herkunft: Schottland, Speyside
Fasstyp: First Fill Cognac Barrique (Finish)
Fassnr.: 354552
232 Flaschen (insgesamt)
50% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Jura 2012/2025
James Eadie Island Single Malt Scotch Whisky
13 Jahre
Dest.: 20/02/2012
Abgef.: 2025
Herkunft: Schottland, Inseln
Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Hogshead (Finish)
Fassnr.: 386652
311 Flaschen (insgesamt)
53,7% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Dalmunach 2016/2025
James Eadie Speyside Single Malt Scotch Whisky
Small Batch
9 Jahre
Dest.: 11/10/2016
Abgef.: 2025
Herkunft: Schottland, Speyside
Fasstyp: Refill Pedro Ximénez Sherry Hogsheads (Finish)
Fassnr.: 364523, 364524, 364525
1.426 Flaschen (insgesamt)
46% vol.
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Tullibardine 2015/2025
James Eadie Highland Single Malt Scotch Whisky
Small Batch
10 Jahre
Dest.: 26/04/2015
Abgef.: 2025
Herkunft: Schottland, Highlands
Fasstyp: Refill Malaga Butt (Finish)
Fassnr.: 373085
630 Flaschen (insgesamt)
46% vol.
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Tamnavulin 2014/2025
James Eadie Speyside Single Malt Scotch Whisky
Small Batch
11 Jahre
Dest.: 2014
Abgef.: 2025
Herkunft: Schottland, Speyside
Fasstyp: Refill Butt, Refill Bual Madeira Hogshead (Finish)
Fassnr.: 373078, 800100
1.133 Flaschen (insgesamt)
46% vol.
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
James Eadie’s Trade Mark X 100 Proof – Batch Two
Blended Scotch Whisky
Limited Edition
Herkunft: Schottland
Fasstyp: Refill Hogsheads, Oloroso Sherry Casks (Finish)
Fassnr.: 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15
3.364 Flaschen (insgesamt)
57,1% vol.
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Modern statt Mainstream:
Element Irish Whiskey hört auf die Community
Element denkt Irland neu: Als erste Open-Innovation-Marke der Whiskybranche entwickelt Element Irish Whiskeys gemeinsam mit Konsumenten, Bartendern und Branchenkennern – ähnlich wie Ben & Jerry’s, Lego oder Samsung. Aus echtem Community-Feedback entstehen moderne, vielseitige Abfüllungen mit zeitgemäßem Markenauftritt.
Wer sich vom klassischen Irish-Whiskey-Mainstream absetzen und trendaffine Kunden ansprechen möchte, hat aktuell die Wahl zwischen zwei Abfüllungen. Der Element Fusion R/1.0 verbindet fünf Single Origin Whiskeys aus verschiedenen Getreidesorten, Jahrgängen und Fässern zu einer Balance aus frischen Blumen- und Tropenfruchtaromen, üppiger Sahne, Vanille und einem weichen Schokoladen-Finish.
Er schmeckt pur, auf Eis oder in Cocktails – genau wie der Element Lore R/1.0. Der dreifach destillierte Single Malt wurde aus Bourbon-, Madeira- und Moscatel-Fässern zu einem weichen, zugänglichen Whisky mit Noten von frischen und dunklen Früchten, Karamell und würzigem Malz kombiniert.
Element Fusion R/1.0
Triple Distilled Irish Whiskey
Herkunft: Irland
Fasstyp: First Fill Bourbon Casks, New American Oak Casks, Oloroso Sherry Casks, Stout Seasoned Casks
43% vol.
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Element Lore R/1.0
Triple Distilled Irish Single Malt Whiskey
Herkunft: Irland
Fasstyp: Bourbon Casks, Madeira Casks, Moscatel Casks
43% vol.
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
That’s what The Old Friends are for:
Feine Single Casks aus First-Fill-Fässern
Wie Dracula und Van Helsing oder Bonnie und Clyde: Die schottischen Single Malts und First-Fill-Fässer der Serie The Old Friends gehören einfach zusammen. Whisky-Druide Michel Reick pflegt für fünf neue Single Casks die Freundschaften zwischen Destillat und Holz.
Unabhängige Abfüllungen dieser Brennerei sind schwer zu beziehen, die 326 Flaschen Glen Ord 2012/2025 sind daher selten. Für Fans von Bourbonfässern hat der Highlander Noten von hellen Früchten mit Kuchenstreuseln im Angebot. Wer dunkle, fruchtige Süße und feine Würze bevorzugt, für den kombinierte der Whisky-Druide im Dailuaine 2013/2025 schweren Speyside-Malt und ein Oloroso Sherry Hogshead.
Der Tormore 2015/2025 wirft eine unabhängige Perspektive auf den gerne in Bourbonfässern gereiften Single Malt und bringt Noten von süßen Mandeln, gelbem Pfirsich und Haferkeksen aus dem Amontillado Sherry Hogshead ins Glas. Für den Highland Park 2014/2025 trifft einer der feinsten Single Malts Schottlands auf ein Bordeaux Wine Barrique – für Brombeermousse mit Kräuterwürze,Schwarztee mit Kandis und salzig-maritime Anklänge.
Im Caol Ila 2010/2025 trifft gehaltvoller Küstenwhisky der Isle of Islay auf kräftigen Bordeaux. Nach 15 Jahren im Weinfass aus dem Anbaugebiet Saint-Estèphe vereinen sich typisch dreckige Aromen von Torf, Hafenbrackwasser und Asche mit roter Grütze und gesüßtem Früchtetee.
Glen Ord 2012/2025 – First Fill Bourbon Barrel
The Old Friends Highland Single Malt Scotch Whisky
12 Jahre
Dest.: 2012
Abgef.: 2025
Herkunft: Schottland, Highlands
Fasstyp: First Fill Bourbon Barrel
Fassnr.: 800183/2012
326 Flaschen
54,1% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Dailuaine 2013/2025 – First Fill Oloroso Sherry Hogshead
The Old Friends Speyside Single Malt Scotch Whisky
12 Jahre
Dest.: 2013
Abgef.: 2025
Herkunft: Schottland, Speyside
Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Hogshead
Fassnr.: 327421/2013
289 Flaschen
50,8% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Tormore 2015/2025 – First Fill Amontillado Sherry Hogshead
The Old Friends Speyside Single Malt Scotch Whisky
10 Jahre
Dest.: 2015
Abgef.: 2025
Herkunft: Schottland, Speyside
Fasstyp: First Fill Amontillado Sherry Hogshead
Fassnr.: 333/2015
325 Flaschen
54,5% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Highland Park 2014/2025 – First Fill Bordeaux Wine Barrique
The Old Friends Island Single Malt Scotch Whisky
11 Jahre
Dest.: 2014
Abgef.: 2025
Herkunft: Schottland, Inseln
Fasstyp: First Fill Bordeaux Wine Barrique
Fassnr.: 131/2014
294 Flaschen
49,3% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Caol Ila 2010/2025 – First Fill Saint Estèphe Wine Cask – Peated
The Old Friends Island Single Malt Scotch Whisky
15 Jahre
Dest.: 2014
Abgef.: 2025
Herkunft: Schottland, Inseln
Fasstyp: First Fill Saint Estephe Wine Cask
Fassnr.: 3132041
280 Flaschen
57% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt