Roboterhund erschnüffelt Ethanol-Lecks in Lagerhäusern

Die Verdunstung von Ethanol ist ein natürlicher Bestandteil der Whiskyreifung, der als Angel’s Share bezeichnet wird. Darüber hinaus kann es selbstverständlich auch zu Verlusten des Inhalts eines Fasses kommen. Normalerweise wird die Kontrolle der Fässer auf mögliche Leckagen mit erheblichem manuellem Aufwand und der Abhängigkeit von visuellen Hinweisen durchgeführt, was zeitaufwändig und fehleranfällig ist. In einem Pilotprojekt testet das National Manufacturing Institute Scotland (NMIS) nun seinen Roboterhund mit einem Sensorsystem. Dies findet in einem Reifungslager von John Dewar & Sons (zu Bacardi gehörend) in der Nähe von Glasgow statt. Die Initiative wird auch vom Scotch Whisky Research Institute (SWRI) unterstützt.

Das NMIS stellt nach dem Start im September in der Pressemitteilung heraus, dass es sich hierbei um einen frühen Machbarkeitsnachweis, und nicht um ein betriebsbereites System handelt. Das Pilotprojekt in dieser Frühphase untersucht, ob und wie autonome Inspektion in verschiedenen Branchen – von Whisky über Chemie bis hin zur Energiewirtschaft – eingesetzt werden kann. Obwohl hier der Fokus auf Whiskyfässern liegt, könnte derselbe Sensoransatz auch die Effizienz anderer routinemäßiger Inspektionsaufgaben in verschiedenen Produktionsumgebungen verbessern. In einem nächsten Schritt könnte die gleiche Sensortechnologie in einem anderen Robotertyp getestet werden, diesmal direkt in die Maschine integriert anstatt an einem Roboterarm montiert, um eine höhere Zuverlässigkeit und verbesserte Funktionalität zu erzielen.

Laut Angus Holmes, Whisky Category Director bei Bacardi, ist das Team so begeistert von dem Roboterhund, dass sie ihm einen eigenen Bacardi-Namen gaben: ‚Royal Bark-la‘ – eine Hommage an ihren Royal Brackla Single Malt.