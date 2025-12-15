TTB-Neuheit: The Macallan The Harmony Collection Inspired By Fresh Coconut

Die bereits schon fünfte (es ist die sechste, wie uns ein Leser mitteilt) Auflage der The Macallan The Harmony Collection kündigt sich, wie das 88 Bamboo Editorial Team berichtet (Kanpai!). Denn sie entdeckten die Label The Macallan The Harmony Collection Inspired By Fresh Coconut in der us-amerikanischen TTB-Datenbank.

Die Neuerscheinung erscheint in Partnerschaft mit dem TimeSpirit Dining Experience, dem gemeinsam mit dem El Celler de Can Roca konzipierten Restaurant auf dem Anwesen von The Macallan (wir berichteten). Der Whisky reifte in einer Kombination aus Sherryfässern aus amerikanischer Eiche und Fässern, in denen zuvor Bourbon lagerte, und wird mit 46,3 % Vol. abgefüllt. Auf den Labeln wird der Malt Whisky so beschrieben:

Maturation and mastery are at the heart of this concluding release in the collection, an embodiment of where the science and art of whisky making meet in complementary balance. The coconut flavour notes highlighted are entirely natural with beautifully fresh hints of zesty lime and coconut milk. Sweet oak and tropical fruits emerge further on the palate. The result is nature and nurture, balanced in perfect harmony.