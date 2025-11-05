The Macallan würdigt den ersten Sonnenaufgang des Jahres

Nach „A Night on Earth in Scotland“, „A Night on Earth: The Journey“ und „A Night on Earth in Jerez de la Frontera“ führt uns The Macallan in diesem Jahr mit „A Night on Earth: The First Light“ nach Neuseeland zum ersten Sonnenaufgang des Jahres. Denn dort kann als eines der ersten Länder das kommende neue Jahr begrüßt werden. Russell Greig, whisky maker bei The Macallan, beschreibt diesen Whisky so:

“This edition of A Night on Earth is about light, its cultural symbolism and its sensory warmth. Inspired by traditions and rituals that have been handed down from generation to generation, this is a whisky designed to be gifted, shared, and enjoyed with friends and family. Unmistakably Scottish at its heart, this single malt acknowledges its Antipodean narrative with a finish that is sweet and fruity, with mellow spice and toasted oak.”

Der Scotch reifte in einer Kombination aus Sherry-seasoned amerikanischen und europäischen Eichenfässern, ergänzt durch wenige amerikanische Eichenfässer, in denen zuvor Bourbon lagerte. Das Ergebnis sei, so heißt es, ein Whisky mit einer feinen Süße, Aromen von Beerenkompott und gerösteten Marshmallows.

„A Night on Earth: The First Light“ ist ab November online auf themacallan.com sowie bei ausgewählten Händlern zum empfohlenen Verkaufspreis von £99 (dies wären etwa 115 €) erhältlich.