Serge verkostet: Dailuaine, Teil 2

Nochmal finden wir zehn Malts der Speyside-Brennerei in einer großen Session

Ohne, dass diese in der Dailuaine-Session am Vortag angekündigt wurde, finden wir heute auf Whiskyfun eine Fortsetzung der Verkostungen von Malts der Speyside-Brennerei Dailuaine. Diese zehn Whiskys stammen ausschließlich von unabhängigen Abfüllern, und können ähnlich überzeugen wie die gestrigen Bottlings – wobei heute auch Abfüllungen auftauchen, die nicht ganz so hoch bewertet sind, wie Sie in unserer Übersicht erkennen können:

AbfüllungPunkte

Dailuaine 2012/2024 (48.9%, The Firkin Whisky Co., oloroso and amontillado, cask #SC37)86
Dailuaine 13 yo 2008/2022 (46%, Hepburn’s Choice, sherry butt)81 
Dailuaine 12 yo 2011/2023 (52.1%, The Whisky Exchange, Seasons: Autumn, rejuvenated hogshead, cask #316960)86
Dailuaine 2012/2022 (57.1%, Malts of Scotland, Corona Edition, bourbon hogshead, cask #MoS 22024, 269 bottles)88
Dailuaine 13 yo 2012/2025 (55.1%, Dràm Mor, refill bourbon, cask #301327, 157 bottles)88
Dailuaine 10 yo 2013/2024 (57.1%, Royal Mile Whiskies, cask #311621, 314 bottles)86
Dailuaine 15 yo 2009/2024 (57.4%, Wilson & Morgan, Barrel Selection, PX sherry hogshead finish, cask #310719, 302 bottles)87
Dailuaine 10 yo (46%, James Eadie, first fill bourbon and refill hogshead, casks #307072 + 313778, 754 bottles, 2021)87
Dailuaine 12 yo 2010/2023 (55.5%, James Eadie, cask finish, UK exclusive, cask #369627, 325 bottles)82
Dailuaine 14 yo 1979 ‘The Auchtertyre’ (59.7%, The Whisky Connoisseur, The Robert Burns Collection, cask #8965, 5cl, +/-1993)82
Dailuaine. Bild (c) OLaf Manns
