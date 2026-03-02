Montag, 02. März 2026, 17:38:48
Suche
SpeysideVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Ein Trio der Dailuaine Distillery

Die drei unabhängigen Abfüllungen der Speyside-Brennerei der Verkostung des Tages erhalten sehr gute Bewertungen

Durchgehend sehr gut bewertet Serge Valentin die drei Indie-Bottlings aus der Speyside-Destillerie Dailuaine, die er heute zur Session des Tages zusammengestellt hat. Das Trio des Tages bestätigt somit den Eindruck der Brennerei-Qualität, die bereits die beiden Sessions Anfang des vergangenen Novembers vermittelten. Das heutige Trio in der Übersicht:

AbfüllungPunkte

Dailuaine 11 yo 2014/2025 (57.9%, Lady of the Glen, recoopered US oak barrique finish, cask #309560, 262 bottles)84
Dailuaine 15 yo 2010/2025 (54.9%, The Whisky Blues, for BAM and Barrel Malt Bar, 1st fill bourbon barrel, cask #302844, 258 bottles)86 
Dailuaine 16 yo 2007/2024 (57.4%, Artful Dodger, Ardbeg sherry butt finish, cask #149, 732 bottles)85
Dailuaine. Bild (c) Olaf Manns
Dailuaine. Bild (c) OLaf Manns
-Werbung-
Vorheriger Artikel
Jetzt gewinnen: Die Glenfarclas Easter Edition Vintage 2016 Limited Edition – 100% Oloroso Sherry Casks – Einzelnummeriert
Nächster Artikel
„Silken in Spirit, Sunlit in Soul“: Neuer Glenburgie von The Caskhound in der The Fashionable Five – Serie

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -

Ready to drink News

Beliebte Postings

Beliebte Kategorien

ÜBER UNS

Whiskyexperts ist die führende deutschsprachige Informationsquelle für Whisky und Whiskey.

Kontakt: press@whiskyexperts.net

Folgen Sie uns

© 2013-2026 Whiskyexperts GmbH