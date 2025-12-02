Neu bei Kirsch Import: Murray McDavid Cask Partnership Series, Meikle Tòir Single Cask und Nikka from the Barrel Geschenkset

Vier Whiskys aus Schottland und ein streng limitiertes Geschenkset aus – das sind die Whisky-Neuheiten, die uns Kirsch Import in dieser Woche für Deutschland präsentiert. Dabei sind die drei Abfüllungen der neuen Cask Partnership Series von Murray McDavid, ein Meikle Tòir Single Cask Exclusively bottled for Kirsch Import – Germany und das Nikka from the Barrel Geschenkset, bestehend aus 3 x je 0,5 Liter Extra Marriage, Malt Pieces & Grain Pieces.

Hier wie gewohnt alle Infos zu den neuen Abfüllungen, so wie sie uns Kirsch Import zur Verfügung stellte:

Kraftvoll im Geschmack – zart im Preis:

Murray McDavid mit neuer Serie Cask Partnership

Feiner Single Malt Scotch und Spirituosenexperten aus aller Welt – UVPs von unter 45€ und Volumenprozente von über 55: Auf diesen Partnerschaften fußt die neue Cask Partnership Series aus dem Hause Murray McDavid.



Drei Abfüllungen bilden den Auftakt der Reihe, in der aus schottischem Whisky und geschmacksintensiven Wein- und Spirituosenfässern aus der ganzen Welt so genussvolle wie bezahlbare Erlebnisse entstehen.

Für den Dailuaine 2018/2025 verpartnerte Murray McDavid fruchtigen Speyside-Whisky mit Tawny Port Barriques der Caves de Murça, die seit 1953 kraftvolle Portweine produzieren. Das Ergebnis: Schichten von Roten Johannisbeeren, Schokolade und süßen Gewürzen.



Wie gut kräftige Madeira-Noten mit fleischigem Single Malt harmonieren, demonstriert der Benrinnes 2016/2025. Nach Veredelung in Fässern des Traditionsherstellers Justino’s, die zuvor eine Mischung verschiedener Rebsorten enthielten, ist er vollgepackt mit Noten von Trockenfrüchten, Gebäck, gerösteter Orange, karamellisierten Nüssen und Toffee.



Mit dem Blair Athol 2016/2025 ist es Murray McDavid gelungen, den üppigen, nussigen und würzigen Brennereicharakter zu verstärken – durch ein Finish in Pedro Ximénez Sherry Barriques. Die besonders süßen Fässer stammen aus der seit 1729 tätigen Bodegas Ximénez-Spínola und hinterließen vollmundige Noten von saftigen Beeren und dunkler Schokolade.

Dailuaine 2018/2025

Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky

Cask Partnership Series

7 Jahre

Dest.: 2018

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Murça Tawny Port Barrique (Finish)

982 Flaschen

55,3% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Benrinnes 2016/2025

Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky

Cask Partnership Series

8 Jahre

Dest.: 2016

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Justino’s Madeira Wine Barrique (Finish)

975 Flaschen

55,7% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Blair Athol 2016/2025

Murray McDavid Highland Single Malt Scotch Whisky

Cask Partnership Series

9 Jahre

Dest.: 2016

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Highland

Fasstyp: Ximenéz-Spínola Pedro Ximénez Sherry Barrique (Finish)

1.039 Flaschen

55,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Gegrillte Honigwabe, Chili-Konfitüre & schmorendes Leder:

Rauch-Fans brennen für dieses Meikle Tòir Single Cask

Billy Walker hat exklusiv für den deutschen Markt den Grill angeworfen: Auf der glühenden Kohle rösten Honigwabe, Obstgartenfrüchte und Leder, verfeinert mit Chili-Konfitüre, Backgewürzen und Mokka-Schokolade.

Das Single Cask Meikle Tòir 2019/2025 stillt den Appetit von maximal 357 Rauch-Fans. Mehr hat das Oloroso Sherry Hogshead nach sechs Jahren Reifung nicht ergeben – dafür entfaltet sich der getorfte GlenAllachie-Malt ungehemmt bei 60,3% vol. Cask Strength.

Meikle Tòir 2019/2025 – Peated

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import – Germany

6 Jahre

Dest.: 14/06/2019

Abgef.: 09/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oloroso Sherry Hogshead

Fassnr.: 8723

357 Flaschen

60,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes

Nase: Mokka, kandierter Ingwer und gegrillte Honigwabe, mit glühender Kohle, geräucherten Obstgartenfrüchten und getrockneten Pflaumen.



Gaumen: Dunkle Schokolade, warme Backgewürze und Heidehonig, gefolgt von Mokka, Chili-Konfitüre und Orangenschale.



Nachklang: Schmorendes Leder und karamellisierter Apfel.

From the Barrel behind the scenes:

Geschenkset mit Einzelkomponenten

Zu 40 Jahren From the Barrel präsentiert Nikka ein streng limitiertes Geschenkset, das sich als Entdeckungsreise in die Welt der Kult-Abfüllung versteht und Whisky-Fans eine außergewöhnliche Gelegenheit bietet: Sie können die Jubiläumsabfüllung Extra Marriage und zwei ihrer zentralen Bausteine – den Malt- und den Grain-Anteil – separat erleben.



Dem From the Barrel – Extra Marriage gönnte Nikka mit sechs Monaten eine doppelt so lange Reifezeit – für zusätzliche Tiefe, verfeinerte Texturen und ein Höchstmaß an Harmonie.

Die Malt Pieces of the Barrel zeigen die kraftvolle, rauchige Malt-Seite des Blends, geprägt von intensiven Noten wie Torf, Malz, Kräutern, Früchten und Gewürzen aus Yoichi- und Miyagikyo-Destillaten. Stark getorfter Yoichi-Malt verfeinert den Nachklang.



Die abrundende, frische Rolle der Grain Whiskys offenbaren dagegen die Grain Pieces of the Barrel – mit Vanille-, Frucht-, Kräuter- und würzigen Noten. Ein Hauch Mais- und Roggen-Whisky aus der Nikka-Brennerei Satsuma Tsukasa sowie gereifter Coffey Grain verleihen dabei Tiefe und ein harmonisches Gesamtbild.

