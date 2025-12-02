Große Freude auf Islay und in Bremen!

Denn die Farm Distillery Kilchoman von der schottischen Insel Islay, und in Deutschland exklusiv von der Hanseatischen Weinhandelsgesellschaft mit Sitz in Bremen vertrieben, gewinnt bei den Germany’s Best Whisky Awards 2026 des Whisky Botschafters Gold in der Kategorie „Best Whisky Distillery International 2026“!

Hierzu gratulieren wir sowohl der Kilchoman Distillery als auch HaWe Bremen ganz herzlich, und präsentieren Ihnen die Pressemitteilung der Hanseatischen Weinhandelsgesellschaft:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Der Whiskybotschafter Award 2026 – Kilchoman Distillery: Best Whisky Distillery International 2026

Die Farm Distillery Kilchoman gewinnt Gold in der Kategorie „Best Whisky Distillery International 2026“

Bremen, 01.12.2025 – Auch in diesem Jahr wurden am Abend vor der jährlichen Interwhisky in Wiesbaden die „Germany’s Best Whisky Awards 2026“ vom Branchenmagazin „Der Whisky Botschafter“ verliehen. Islay’s Farm Distillery Kilchoman wird an diesem Abend als „Best Whisky Distillery International 2026“ mit Gold gekürt.

Vor 20 Jahren gründete Anthony Wills Islay’s traditionelle Farm Destillerie Kilchoman mit einem einzigartigen Ziel. Denn um die Whisky-Produktion zu Ihren traditionellen Farm-Wurzeln zurückzubringen, beschließt Anthony Wills 2005 eine Farm Distillery zu errichten und den gesamten Prozess vom Anbau der Gerste bis zur Abfüllung vor Ort durchzuführen – Der Gerstenanbau, das Mälzen & Destillieren, die Reifung bis hin zum Abfüllen der Flasche, alles passiert an einem Ort und spiegelt die 100 % Islay Philosophy perfekt wider.

2025 heißt es 20 Jahre Kilchoman Distillery, ein Meilenstein, der kürzlich von dem Whiskybotschafter Award 2026 mit dem Gold Award als “Best Whisky Distillery International” gekürt wurde. In Deutschland werden die Single Malts der Destillerie exklusiv von der Hanseatischen Weinhandelsgesellschaft mit Sitz in Bremen vertrieben. Der Importeur begleitet Kilchoman erfolgreich auf dem deutschen Markt und bringt die charaktervollen Islay-Malts von der schottischen Atlantikküste in den deutschen Handel.

Stephan Ehmke, Managing Director Hanseatische Weinhandelsgesellschaft betont

„Wir sind sehr stolz darauf, als „Best Whisky Distillery International 2026“ ausgezeichnet worden zu sein. Kilchoman verbindet traditionelle Farm-Distillery-Werte mit innovativem Fassmanagement – und genau das begeistert die Islay-Community“

Die Kilchoman Range: Anthony Wills konnte sich mit Kilchoman, der Farm-Distillery, den Traum „From Barley to Bottle“ erfüllen. Die familiäre Hingabe zum Whisky, die Erfahrungen mit rauchigen Noten und fruchtigen Aromen flossen in seine ersten Whisky-Kreationen hinein. Bis heute bestehen diese Kreationen in der Core Range der Destillerie: der von Schokoladen- und Kirscharomen durchzogene Sanaig, der rauchig-zitruslastige Machir Bay sowie die Kilchoman Batch Strength Edition. Mit jährlichen Sondereditionen präsentiert die Destillerie zudem außergewöhnliche Fassreifungen und verschiedene Stile. Der neuste Limited Release: Machir Bay Cask Strength – in natürlicher Fassstärke mit 58,1 % Vol. und starkem Islay-Rauch.

Aktuell ist der Kilchoman Sanaig mit spannender Aktion bei Whisky.de erhältlich.

Zum Shop: Kilchoman Sanaig | Whisky.de

Kilchoman Sanaig Tasting Notes

Nose: Fragrant heather, raisins, pear and orange peel with waves of stoned fruits, mixed spices and rich peat smoke.

Palate: Over ripe plums, red cherries and hints of citrus give way to rich barbeque peat smoke, toffee, oak and dark chocolate.

Finish: Mouth-coating mixed fruit, caramel, cinnamon and clove with layers of brown sugar, spices, peat smoke and lasting sweetness.