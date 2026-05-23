Hanseatische Weinhandelsgesellschaft präsentiert Scarabus Cigar Malt

Die Hanseatische Weinhandelsgesellschaft kann heute mit der neuen Abfüllung Scarabus Cigar Malt eine Premiere vorstellen. Denn der Islay Single Malt reifte in Oloroso, PX Sherry und Ruby-Portweinfässern, und kam ohne Kühlfiltration, in natürlicher Farbe und mit 46 % Vol. in die Flaschen.



Alle Details zur Limited Edition Scarabus Cigar Malt nachfolgend, inklusive der Tasting Notes:

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Premiere: Scarabus Cigar Malt – Peated Islay Single Malts meets fine Cigars

Von Islay erreicht uns eine absolute Premiere: Scarabus Cigar Malt. Der kräftige Islay-Torf trifft auf die eine elegante Kombination aus Oloroso, PX Sherry und Ruby-Portweinfässern.

Scarabus Cigar Malt

Oloroso, PX Sherry & Ruby Port Cask Matured

Limited Edition – 46 % Vol.

Ein Islay Single Malt für besondere Momente: Dieser Single Malt Scotch Whisky reifte in einer edlen Fasskomposition aus Oloroso-, PX- Sherry und Ruby-Portweinfässern. Der Cigar Malt vereint den kraftvollen Torfrauch mit einem vielschichtigen Aromen Profil aus dunklen Früchten und feinen Röstnoten. Am Gaumen ist der Cigar Malt ausdrucksstark, sein Finish ist langanhaltend, wärmend und von sanft abgerundeter Süße getragen. Die Reifung in den ausgewählten Fässern verleiht dem Islay Single Malt eine ausdrucksstarke Fruchtigkeit und elegante Würze, die sich stimmig mit dem charakteristischen Torfcharakter Islays verbindet. Abgefüllt wird diese Limited Edition mit 46,0 % Vol., ohne Kühlfiltration und in natürlicher Farbe.

Original Tasting Notes

Lusciously rich with notes of candied orange peel, stewed red berries and almonds, shaped by maturation in Oloroso Sherry, Pedro Ximénez and Port casks. Earthy peat waves through layers of treacle, dark fruit and gentle char. The finish is long and warming, with a lingering rounded sweetness.