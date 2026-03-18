Scarabus 15 Jahre: Neues Age Statement aus Islay – exklusiv für Deutschland

Ein Single Malt Whisky mit dem schönen Alter von 15 Jahren, von dem aber nicht gesagt wird, aus welcher der Islay-Brennereien, die für solch ein Alter in Frage kommen, er stammt: Das ist der Scarabus 15 Jahre, der exklusiv für Deutschland abgefüllt und von HaWe Bremen ins Land gebracht wurde. Er kann laut den Tasting Notes den Rauch mit darunterliegender Süße perfekt verbinden – dank seiner Reifung in Bourbonfässern.

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Scarabus 15 Jahre: Neues Age Statement aus Islay

Scarabus präsentiert einen neuen limitierten Islay Single Malt Scotch Whisky mit spannendem Age-Statement – Scarabus 15 Jahre. Die exklusive Edition reifte ausschließlich in edlen Bourbon Casks und wird exklusiv für Deutschland verfügbar sein. Der mystische Malt reifte 15 Jahre in Bourbon-Fässern und präsentiert den charakteristischen Islay-Torf gepaart mit intensiven maritimen Noten. Durch die außerordentliche Reifung in Bourbon-Fässern erwarten Sie Aromen von Karamell und Meersalz sowie ein angenehmer, langanhaltender Abgang. Das neue Age-Statement präsentiert sich mit 46,0 % Vol. und ist streng limitiert. Im Handel ist die Edition zu einer UVP von 94,90 € verfügbar.

Original Tasting Notes:

Nose & Palate: Robust and rich, this Whisky has bold notes of maritime peat, sea spray and charred oak. Balanced by undertones of caramel, honeyed pear and zesty orange peel.

Finish: A smooth yet lingering finish that evokes the spirit of Islay.

Abgefüllt durch Familienunternehmen Hunter Laing:

Die Scarabus Single Malts werden seitens Familienunternehmen Hunter Laing abgefüllt, die bereits seit mehr als drei Generationen im Scotch-Whisky-Geschäft tätig sind. Neben dem mystischen Scarabus Malt präsentiert die Laing Familie zudem Ihre Old-Malt-Cask und Old & Rare Series unter eigenem Namen. Mit der Gründung der Ardnahoe Distillery im Jahr 2019 erfüllt sich die Familie Ihren lang gehegten Traum der eigenen Destillerie und erweitert Ihre große Expertise im Single Malt Geschäft.