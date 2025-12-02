Ein von Brand Ambassador Sebastian Büssing ausgewähltes und abgefülltes Einzelfass stellt heute die Hanseatische Weinhandelsgesellschaft Bremen vor. Sebastians Wahl fiel auf das No 24/466-2 , alle weiteren Einzelheiten zu Loch Lomond Vintage 2011 Cognac Cask Finish – specially selected by Brand Ambassador Sebastian Büssing finden Sie in der folgenden Aussendung von HaWe Bremen:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Neu bei HaWe Bremen: Loch Lomond Vintage 2011 Cognac Cask Finish – specially selected by Brand Ambassador Sebastian Büssing

Brand Ambassador Sebastian Büssing stellt ein neues persönlich selektiertes Single Cask vor – Loch Lomond Vintage 2011 1st Fill Cognac Cask Finish.

Destilliert in den traditionellen Swan Neck Pot Stills reifte das Single Cask im Refill Bourbon-Fass und wurde anschließend für 15 Monate im 1st Fill Cognac Hogshead veredelt. Durch das intensive Cognac Cask Finish erhält der Single Malt würzige und weihnachtliche Noten von Zimt- und Muskatgewürzen, Zitronenkeks und kandiertem Ingwer. Abgerundet wird der Dram mit frischen Äpfeln, Birnen und einem anhaltenden Honigblüten-Aroma. Das Single Cask No 24/466-2 wurde abgefüllt in Fassstärke mit 59,9 % Vol. und ist streng limitiert auf nur 147 Flaschen.

Über Loch Lomond:

Die Highland-Destillerie Loch Lomond steht seit jeher für Innovation und Vielfalt. Als eine von nur vier Brennereien in Schottland besitzt sie eine eigene Küferei und schafft mit der Kombination aus traditionellen Swan Neck Pot Stills und den einzigartigen Straight Neck Pot Stills ausgezeichnete Single Malts. Mit verschiedenen Cut Points, unterschiedlichen Hefe-Kulturen und der Verwendung von getorfter sowie ungetorfter Gerste schafft Loch Lomonds Master Distiller Michael Henry ein unvergleichlich breites Spektrum an Geschmacksprofilen, das sich durch den unverwechselbar fruchtigen Loch Lomond Signature Style auszeichnet.