Neu: Loch Lomond The Open Edition 2026 – Argentinian Malbec Cask Finish

Mit dem Loch Lomond The Open Edition 2026 – Argentinian Malbec Cask Finish setzt die Highland-Brennerei Loch Lomond ihre Serie von Sonderabfüllungen zum ältesten Golfturnier der Welt fort. Diesmal hat sich Master Blender Michael Henry dazu entschieden, den in den Straight Neck Pot Stills destillierten Spirit in argentinischen Malbec-Fässern zu finishen, um damit intensive Fruchtaromen von Beeren und roten Früchten zu erzielen.

Alles über die neue Abfüllung, die um UVP 49,90 im Handel erhältlich ist, sowie ein PDF mit weiteren Infos, finden Sie in der Aussendung, die uns HaWe Bremen für Sie geschickt hat:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Loch Lomond The Open Edition 2026 – Argentinian Malbec Cask Finish

Loch Lomond präsentiert als langjähriger Partner des ältesten Golfturniers mit der diesjährigen Edition ein neues Design in einer hochwertigen Geschenkpackung im stilvollen Travel-Poster-Look der Meisterschaft, die bereits seit über 150 Jahren ausgetragen wird.

Diesmal hat Loch Lomond neben dem spannenden Malbec Finish zusätzlicheine hochwertige Premium-Geschenkpackung gestaltet. Durch die Kombination aus besonderem Finish und hochwertiger Ausstattung ist der neue Loch Lomond The Open Edition 2026 – Argentinian Malbec Cask Finish ein besonders attraktives Angebot nicht nur für Golfliebhaber.

Loch Lomond Distillery – The 154th Open at Royal Birkdale Special Edition 2026 – Finish in Argentinian Malbec Casks

UVP 49,90 €

Der Single Malt wurde unter von Master Blender Michael Henry kreiert und wurde ausschließlich in den einzigartigen Straight Neck Pot Stills destilliert und repräsentiert den typischen Loch Lomond Charakter von fruit, honey & soft smoke. Nach einer Reifung in amerikanischen Eichenfässern entschied sich Michael Henry für ein 6-monatiges Finish in argentinischen Malbec Fässern, welche für intensive Fruchtaromen von dunklen Beeren, roten Früchten und eine angenehme Würze sorgen. Die Limited Edition kommt ohne Kühlfiltrierung und wurde mit einem Alkoholvolumen von 46,0 % Vol. abgefüllt.