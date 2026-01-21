Loch Lomond The Original nun auch in Österreich

Ende 2025 starteten die drei Loch Lomond The Original Abfüllungen in Deutschland (wir berichteten), nun sind die attraktiv bepreisten Bottlings auch nach Österreich gekommen, und zwar über den Importeur Salud Spirits AT.

Triple Oak, Sherry Cask und Peated Rioja Cask bieten Genießern drei unterschiedliche Geschmacksprofile – alle Details dazu im nachfolgenden Presseartikel:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Loch Lomond Whiskys präsentiert ‚The Original Series‘

Ein Trio außergewöhnlicher Whiskys, das Geschmacksinnovation auf höchstem Niveau demonstriert

Loch Lomond Whiskys kündigt die Einführung der The Original Series an – eines außergewöhnlichen Trios von Single Malt Whiskys, das den Fokus auf Innovation im Geschmack durch meisterhafte Destillation und Reifung legt.

Die The Original Series feiert die einzigartigen Fähigkeiten von Loch Lomond Whiskys in der Aromen Kreation. Zum Einsatz kommen sowohl die markanten Straight-Neck-Stills der Highland-Destillerie als auch traditionelle Swan-Neck-Stills sowie unterschiedliche Fassreifungen, um klar definierte und wiedererkennbare Geschmacksprofile zu schaffen.

Die Serie vereint einen bestehenden Single Malt aus dem preisgekrönten Portfolio von Loch Lomond mit zwei neuen Abfüllungen, die es so von der Destillerie bisher noch nicht gab.

Gemeinsam umfasst das neu aufgelegte Sortiment drei charakterstarke Single Malts: Loch Lomond The Original: Triple Oak, Loch Lomond Oloroso: Sherry Cask und Loch Lomond Peated: Rioja Cask. Alle drei Whiskys wurden vom Master Blender Michael Henry kreiert. Seine Signatur auf jeder Flasche steht als persönliches Qualitätsversprechen der Destillerie.

Die Serie verkörpert das kontinuierliche Streben von Loch Lomond Whiskys nach neuen Möglichkeiten in der Geschmacksentwicklung und Whiskyherstellung und demonstriert die doppelte Kompetenz in Destillation und Reifung. Loch Lomond ist die einzige Destillerie in Schottland, die sowohl traditionelle Swan-Neck-Stills als auch ihre einzigartigen Straight-Neck-Stills betreibt, und zählt damit zu den innovativsten Brennereien der Welt.

Darüber hinaus gehört Loch Lomond zu nur vier schottischen Destillerien mit eigener Küferei vor Ort. Hier wird das traditionelle Handwerk der Fassreparatur nicht nur bewahrt, sondern sorgfältig über Generationen hinweg weitergegeben.

Loch Lomond The Original: Triple Oak ist das führende Non-Age-Statement-Produkt der neuen Range. Der perfekt ausbalancierte Single Malt wird nun in einer neu gestalteten Verpackung präsentiert, die den Einfluss der Fassreifung auf den charakteristischen Stil aus Frucht, Honig und sanftem Rauch hervorhebt.

Die Abfüllung reift in drei verschiedenen amerikanischen Eichenfass-Typen – First Fill, Refill und Re- Char – und vereint Destillate aus den Straight-Neck- und Swan-Neck-Stills der Destillerie.

UVP: 24,90

Neu im Portfolio ist Loch Lomond Oloroso: Sherry Cask – ein innovativer Highland Single Malt, der das klassische Sherry-Finish neu interpretiert. Der Whisky wird in den ikonischen Straight-Neck-Stills destilliert und für sechs Monate in zertifizierten Oloroso-Sherryfässern nachgereift.

Die Verbindung eines fruchtbetonten Destillats mit dem Oloroso-Finish verleiht dem Whisky Aromen von Vanille, Rosinen und braunem Zucker.

UVP: 25,90

Ebenfalls neu ist Loch Lomond Peated: Rioja Cask, der die innovative Herangehensweise und außergewöhnlichen Reifungskompetenzen der Destillerie unterstreicht. Der Whisky wird in einer Kombination aus Swan-Neck- und Straight-Neck-Stills gebrannt und anschließend sechs Monate in ausgewählten Rioja-Weinfässern aus Spanien veredelt.

Das Ergebnis ist ein ausdrucksstarker Single Malt mit Noten von Honig, Pfirsich, Birne und dunkler Schokolade, kombiniert mit einer eleganten Rauchigkeit.

UVP: 25,90

Alle drei Single Malt Whiskys werden mit 40 % vol. abgefüllt und in einer hochwertig gestalteten Umverpackung präsentiert. Die Illustrationen zeigen den namensgebenden Loch in Farbtönen von Kobaltblau, Burgunderrot und Mauve.

Michael Henry, Master Blender bei Loch Lomond Whiskys, erklärt:

„Bei Loch Lomond respektieren wir die Tradition, lassen uns aber nicht von ihr einschränken. Wir gehen unseren eigenen Weg, um Aromen frei und auf unsere Weise zu erforschen – das macht uns zu einer der agilsten und vielseitigsten Scotch-Destillerien Schottlands. Die Einführung der The Original Series unterstreicht unsere kontinuierliche Entwicklung im Bereich der Non-Age-Statement-Abfüllungen und bringt drei außergewöhnliche Whiskys in den Handel, die unsere preisgekrönte Handwerkskunst sowie unser Engagement für erstklassige Destillation und Reifung widerspiegeln. Neben unseren einzigartigen Straight-Neck-Stills profitieren wir zudem von unserer eigenen Küferei vor Ort, die es uns ermöglicht, Fässer nach höchsten Standards zu reparieren und zu bearbeiten, damit jedes einzelne Fass optimal zur Reifung unseres Single Malt Whiskys geeignet ist.“

Die Loch Lomond Distillery wurde 1965 eröffnet und stellt seit über 60 Jahren Whisky an den Ufern des gleichnamigen Sees her. In den vergangenen zehn Jahren haben gezielte Investitionen in

Innovation und internationales Marketing die Marke auf ein neues Niveau gehoben.

Heute wird Loch Lomond Whiskys von Millionen Whisky-Liebhabern weltweit geschätzt und zählt in den letzten Jahren zu den am schnellsten wachsenden Single-Malt-Marken unter den globalen Top 25 (IWSR).

Verkostungsnotizen

Loch Lomond The Original: Triple Oak

Nase: Malzig mit goldenen Keksnoten und leichter Fruchtigkeit.

Geschmack: Süßer Honig, weiche Fruchtaromen von Pfirsich und Birne, feine Zitrusnoten von Orange sowie cremige Vanille.

Abgang: Mittellang mit einem Hauch von sanftem Rauch.

Loch Lomond Oloroso: Sherry Cask

Nase: Honig, Vanille und Rosinen.

Geschmack: Toffee-Süße mit Pfirsich, Orange und braunem Zucker.

Abgang: Mittellang, weich und rund mit dezenter Würze und Trockenfrüchten.

Loch Lomond Peated: Rioja Cask

Nase: Holzrauch, Malzkeks und rote Johannisbeeren.

Geschmack: Süßer Honig, Pfirsich und Birne, ergänzt durch dunkle Schokolade und feine Zitrusnoten. Abgang: Mittellang mit anhaltendem Rauch und eleganter Fülle.