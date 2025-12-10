NEU: Loch Lomond The Originals – Neue Aufmachung und zwei neue Editionen

Loch Lomond stellt sich in Sachen Core Range neu auf: Der beliebte Triple Oak The Original wandert in die „The Originals“-Serie, die künftig aus drei Abfüllungen bestehen wird. Neu zum Triple Oak sind die beiden Loch Lomond Original Oloroso Sherry Cask und Loch Lomond Original Peated Rioja Cask.

Auch preislich zeigen sich alle drei recht attraktiv – entnehmen Sie die Details der nachfolgenden Aussendung, die wir soeben für Sie erhalten haben:

NEU: Loch Lomond The Originals – New Editions

Mit einem großen Rebranding präsentiert Loch Lomond die beliebte Original-Range künftig unter dem Namen „The Originals“ und erweitert diese erstmals um zwei neue Editionen: Loch Lomond Original Oloroso Sherry Cask und Loch Lomond Original Peated Rioja Cask. Die Range umfasst fortan drei charakterstarke Abfüllungen: Triple Oak, Oloroso Sherry Cask sowiePeated Rioja Cask und zeigt sich in einem starken Rebranding. Jede Edition verkörpert die Innovationskraft der Loch Lomond Distillery und hebt sich durch besondere Fassreifungen hervor: Während der Triple Oak in drei verschiedenen amerikanischen Eichenfässern reift, erhalten die beiden Neuheiten einen unverwechselbaren Charakter durch eine Nachreifung in Oloroso-Sherry- sowie Rioja-Fässern. Damit bietet die „The Originals“-Serie ein vielfältiges Geschmackserlebnis und zeigt eindrucksvoll die innovative Handschrift der Loch Lomond Distillery.

Loch Lomond “The Originals” im Überblick:

The Original Triple Oak

First Fill, Refill & Re-charred amerikanische Eichenfässer – 40,0 % Vol. -> UVP: 24,90

Der Loch Lomond Original American Triple Oak ist ein außergewöhnlich weicher, vollmundiger und leichz zu trinkender Single Malt Scotch Whisky und reifte in den feinsten Eichenfässern in Kombination aus 1st Fill, Refill & Re-charred. Im Geschmack finden sich süße Honig- und Zitrusnoten wieder, die mit einem sanftem Rauch im Abgang harmonieren. Destilliert wurde der Single Malt in den einzigartigen Straight Neck & den traditionellen Swan Neck Pot Stills.

The Original Oloroso Sherry Casks

6-monatige Nachreifung in Oloroso-Sherry-Fässern – 40,0 % Vol -> UVP: 25,90

Eine harmonische Verbindung aus reichhaltiger Sherry-Süße und Noten von Toffee, Karamell und Vanille präsentieren sich im Loch Lomond Original Oloroso Sherry Cask.Der Abgang ist lang, warm und leicht würzig und klingt mit Aromen von getrockneten Früchten und einer feinen, sanften Rauchnote nach. Destilliert wurde der Single Malt in den einzigartigen Straight Neck Stills – eine absolute Besonderheit bei Loch Lomond.

The Original Peated Rioja Cask

6-monatiges Finish in auserwählten Rioja Casks – 40,0 % Vol -> UVP: 25,90

Der Loch Lomond Original Peated Rioja Cask zeichnet sich durch reichhaltige Rauch-Noten und durch das seltene Rioja Finish aus.Im Geschmack finden sich Noten von süßer Kirsche, Pflaumen und geschmolzenem braunem Zucker. Abgerundet wird der Single Malt mit einem intensive & kräftig rauchigem Abgang. Destilliert wurde der Whisky in Straight Neck & traditional Swan Neck Pot Stills.