HighlandsVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Glenlochy

Seit mehr als 40 Jahren produziert Glenlochy nicht mehr - seit mehr als 10 Jahren sind nur drei neue Abfüllungen erschienen

In Fort Williams gelegen, ist Glenlochy seit 1983 geschlossen und wurde bereits 1992 zum Teil in Ferienwohnunghen umgebaut. Dementsprechend selten sind Abfüllungen von dort – zwei davon hat sich Serge Valentin heute eingeschenkt. Die erste Abfüllung eist aus dem Jahr 2000 und von Signatory, mit Whisky, der 1970 destilliert wurde – also 29 Jahre alt. 1979 destilliert und 2026 ist der Glenlochy 43yo, den Gordon & MacPhail veröffentlicht hat (übrigens seit 2015 der einzige Abfüller, der noch Glenlochy auf den Markt brachte, und das jetzt insgesamt gerade drei mal). Das Gute daran: beide erhalten Wertungen über 90 Punkte. Das wohl weniger Gute: Für beide wird man recht tief in die Tasche greifen wollen, im ersten Fall bei Auktionen, bei der G&M-Abfüllung beim Händler.

Die kurze Tabelle zu den Verkostungsnotizen:

AbfüllungPunkte

Glenlochy 29 yo 1970/2000 (57.2%, Signatory Vintage ‘Silent Stills’, cask #3359, 248 bottles)91
Glenlochy 43 yo 1979 (53.6%, Gordon & MacPhail, Connoisseurs Choice Heritage Collection, refill American hogshead, 2023-2026)92 
Die Reste der Glenlochy Distillery. Bild © Jochen Wied, Joe’s Tastings – auch das Titelbild

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