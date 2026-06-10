Serge verkostet: Glenlochy

In Fort Williams gelegen, ist Glenlochy seit 1983 geschlossen und wurde bereits 1992 zum Teil in Ferienwohnunghen umgebaut. Dementsprechend selten sind Abfüllungen von dort – zwei davon hat sich Serge Valentin heute eingeschenkt. Die erste Abfüllung eist aus dem Jahr 2000 und von Signatory, mit Whisky, der 1970 destilliert wurde – also 29 Jahre alt. 1979 destilliert und 2026 ist der Glenlochy 43yo, den Gordon & MacPhail veröffentlicht hat (übrigens seit 2015 der einzige Abfüller, der noch Glenlochy auf den Markt brachte, und das jetzt insgesamt gerade drei mal). Das Gute daran: beide erhalten Wertungen über 90 Punkte. Das wohl weniger Gute: Für beide wird man recht tief in die Tasche greifen wollen, im ersten Fall bei Auktionen, bei der G&M-Abfüllung beim Händler.

Die kurze Tabelle zu den Verkostungsnotizen:

Abfüllung Punkte

Glenlochy 29 yo 1970/2000 (57.2%, Signatory Vintage ‘Silent Stills’, cask #3359, 248 bottles) 91 Glenlochy 43 yo 1979 (53.6%, Gordon & MacPhail, Connoisseurs Choice Heritage Collection, refill American hogshead, 2023-2026) 92