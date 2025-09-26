Serge verkostet: Glenlochy und Convalmore

Zwei Destillerien, die schon in den 1980ern geschlossen wurden und von denen aus diesem Grund nicht mehr viel Whisky im Umlauf ist, auch nicht am Sekundärmarkt, stehen heute im Mittelpunkt der Verkostung von Serge Valentin. Glenlochy in den Highlands, genauer gesagt in Fort Williams nahe Ben Nevis, und Convalmore in Dufftown in der Speyside.

Die Verkostung endet mit exzellenten Bewertungen, und nach Serge auch wieder einmal mit einem Beweis dafür, dass guter Single Malt in der Flasche noch nachreift, meist zu seinem Vorteil. Hier die Wertungen in unserer Übersicht:

Abfüllung Punkte

Glenlochy 1979/2012 (46%, Gordon & MacPhail, Rare Old, refill sherry hogshead, Lot No R0/12/04, 460 bottles) 90 Convalmore 1978/1993 (63.5%, Scotch Malt Whisky Society, #83.4) 91 Convalmore 28 yo 1977/2005 (57.9%, OB, 3,900 bottles) 90

Während unser Titelbild die ehemalige Destillerie Convalmore (die momentan von William Grant & Sons als Fasslager für Glenfiddich und Balvenie genutzt wird) in einer Aufnahme von Lars Pechmann zeigt, sehen Sie hier die Reste von Glenlochy.