Whiskyfun: Angus verkostet Highland- und Speyside-Whiskys, meist aus Lost Distilleries

Eine schöne Session mit Whiskys aus den schottischen Highlands und der Speyside hat Angus MacRaild heute auf Whiskyfun beschrieben: Sechs Abfüllungen, darunter fünf aus Lost Distilleries (Caperdonich, Dallas Dhu, Convalmore, Banff und Brora), finden sich bei ihm im Glas, und bis auf einen alten Convalmore, der nur 75 Punkte erhält, liegen alle anderen um die 90 Punkte – auch der 35 Jahre alte Secret Highland-Whisky, der wahrscheinlich aus Clynelish stammt.

Hier unsere Tabelle zu dieser Verkostung:

Abfüllung Punkte

Secret Highland 35 yo 1985/2020 (47.4%, Mancarella for Scotch 88 Ukrainian Whisky Community, cask #13, hogshead, 88 bottles) 89 Caperdonich 23 yo 1980/2004 (58%, Cadenhead ‚Authentic Collection‘, bourbon hogshead, 252 bottles) 90 Dallas Dhu 18 yo 1977/1995 (59.7%, Cadenhead ‚Authentic Collection‘ for USA) 91 Convalmore 14 yo 1981 (61%, Whisky Connoisseur, cask #1150) 75 Banff 23 yo 1976/2000 (54.5%, Signatory Vintage ‚Silent Stills‘ for USA, cask #2250, 245 bottles) 92 Brora 13 yo 1982/1995 (60.4%, Cadenhead ‚Authentic Collection‘) 91