Serge verkostet: Clynelish von 0 bis 42 Jahre

Eine recht interessante Verkostung von vier Abfüllungen aus der Destillerie Clynelish im schottischen Highland (die zuletzt durch die traurige Nachricht auffiel, dass man dort das Besucherzentrum geschlossen hat) findet man heute bei Serge Valentin. Sie startet mit einem New Make, der vielleicht ein paar Monate in einem Refill Casks verbracht hat, und endet mit einem 42 Jahre alten Clynelish aus der Rare Series von Diageo (plus einem Secret Highland Whisky, der nicht unbedingt ein Clynelish sein muss, sagt Serge).

Hier unsere Tabelle zu den Tasting Notes bei Serge:

Abfüllung Punkte

Clynelish 0 yo (62.9%, Milroy’s, Soho Selection, New Make Spirit, 2026) 88 Clynelish 23 yo 2002/2025 (51%, Thompson Bros. for HNWS Taiwan 20th Anniversary, refill barrel, cask #238, 172 bottles) 90 Kittenish 25 yo 2000/2025 (52.8%, The Whisky Blues, ex-Caol Ila refill hogshead, cask #1426, 294 bottles) 86 Clynelish 42 yo 1983/2026 (49.5%, OB, Rare Series, refill American oak hogshead, 160 bottles) 93 Secret Highland 14 yo 2008/2023 (53.4%, Acla Selection, Classic Series, sherry hogshead, cask #194553, 180 bottles) 85