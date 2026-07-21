HighlandsVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Clynelish als Quartett

Bei den vier Malts sei vielleicht kein absoluter Superstar dabei, meint Serge, gehen dennoch ganz klar in Richtung Spitzenklasse

Gerne und ausgiebig verkostet auf Whiskyfun werden die Malts der Highland-Brennerei Clynelish. So auch wieder am heutigen Tag. Die Session bilden vier aktuelle unabhängige Abfüllungen, die eine Reifezeit zwischen 10 und 30 Jahren vorweisen. Es sei vielleicht kein absoluter Superstar dabei, stellt Serge Valentin am Schluss seiner Verkostung fest. Seine Benotungen liegen jedoch zumeist bei 89 Punkten, was in Richtung Spitzenklasse geht. Unsere Übersicht:

AbfüllungPunkte

Clynelish 10 yo 2015/20126 (52.8%, The Whisky Exchange, Zodiac series, Virgo, cask #51246, 255 bottles)86
Clynelish 12 yo 2013/2026 (52.4%, Lucky Choice & Oxhead Whisky, Time’s Telling, hogshead, cask #334328, 160 bottles)89 
Clynelish 25 yo 2001/2026 (49.4%, Thompson Bros., website exclusive, refill hogshead, cask #215, 130 bottles)89
Clynelish 30 yo 1995/2025 (51.6%, Lucky Choice for Acorn & The Antelope, refill sherry butt, cask #8765, 233 bottles)89
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