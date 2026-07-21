Serge verkostet: Clynelish als Quartett

Gerne und ausgiebig verkostet auf Whiskyfun werden die Malts der Highland-Brennerei Clynelish. So auch wieder am heutigen Tag. Die Session bilden vier aktuelle unabhängige Abfüllungen, die eine Reifezeit zwischen 10 und 30 Jahren vorweisen. Es sei vielleicht kein absoluter Superstar dabei, stellt Serge Valentin am Schluss seiner Verkostung fest. Seine Benotungen liegen jedoch zumeist bei 89 Punkten, was in Richtung Spitzenklasse geht. Unsere Übersicht:

Abfüllung Punkte