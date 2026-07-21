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TTB-Neuheiten: The Glenlivet Aged 12 Years Kyoto Edition, Glen Scotia Icons of Campbeltown Release No.4

The Glenlivet 12 yo erhielt ein Finish in ausgewählten Mizunara Oak Casks, der unpeated Glen Scotia in Vin Santo Wine Cask

Auch in dieser Woche können wir Ihnen wieder neue Einträge in der us-amerikanischen TTB-Datenbank vorstellen. Heute sind es zwei: Der Klassiker in der Range der Speyside-Brennerei The Glenlivet wird in einer Kyoto Edition erscheinen, zudem kündigt sich die vierte Abfüllung der Icons of Campbeltown vor Glen Scotia an. Die Details:

The Glenlivet Aged 12 Years Kyoto Edition genoss ein Finish in ausgewählten Mizunara Oak Casks, und kam anschließend mit 40 % Vol. in die Flaschen. Hier die Etiketten:

Wir müssen schon auf das Backlabel schauen, um den Eintrag der Campbeltown-Destillerie der Glen Scotia als Release No.4 der Icons of Campbeltown zu identifizieren. Denn dort lesen wir:

The Icons of Campbeltown series celebrates the town’s Market Cross and the special community it represents. The limited edition 12-year-old single malt whisky has been matured in first-fill bourbon barrels before a 12 month finish in the finest Vin Santo wine casks. Nutes of rich honey, nuttiness and soft spice develop in layered complexity, leading to a long and rewarding finish, with a character reflective of its Campbeltown origin.

In die Flaschen kommt Glen Scotia Icons of Campbeltown Release No.4 mit 53,8 % Vol., die Label des Bottling sehen so aus:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf. 
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