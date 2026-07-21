TTB-Neuheiten: The Glenlivet Aged 12 Years Kyoto Edition, Glen Scotia Icons of Campbeltown Release No.4

Auch in dieser Woche können wir Ihnen wieder neue Einträge in der us-amerikanischen TTB-Datenbank vorstellen. Heute sind es zwei: Der Klassiker in der Range der Speyside-Brennerei The Glenlivet wird in einer Kyoto Edition erscheinen, zudem kündigt sich die vierte Abfüllung der Icons of Campbeltown vor Glen Scotia an. Die Details:

The Glenlivet Aged 12 Years Kyoto Edition genoss ein Finish in ausgewählten Mizunara Oak Casks, und kam anschließend mit 40 % Vol. in die Flaschen. Hier die Etiketten:

Wir müssen schon auf das Backlabel schauen, um den Eintrag der Campbeltown-Destillerie der Glen Scotia als Release No.4 der Icons of Campbeltown zu identifizieren. Denn dort lesen wir:

The Icons of Campbeltown series celebrates the town’s Market Cross and the special community it represents. The limited edition 12-year-old single malt whisky has been matured in first-fill bourbon barrels before a 12 month finish in the finest Vin Santo wine casks. Nutes of rich honey, nuttiness and soft spice develop in layered complexity, leading to a long and rewarding finish, with a character reflective of its Campbeltown origin.

In die Flaschen kommt Glen Scotia Icons of Campbeltown Release No.4 mit 53,8 % Vol., die Label des Bottling sehen so aus: