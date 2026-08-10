Passend zum aktuellen Sommer stellt der unabhängige Abfüller myBar by David Gran seine neue Whisky-Abfüllungen vor. Der Sommer-Release umfasst sieben Bottlings, die ab sofort im Online-Shop von myBar by David Gran erhältlich sind. Alle Details zu diesen Single Malt Whiskys erfahren Sie in der folgenden Info, die wir von myBar by David Gran erhalten haben:

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Sommer im Glas: myBar by David Gran präsentiert sieben neue Whisky-Abfüllungen

Unabhängiger Abfüller aus dem Allgäu setzt bei seinem neuen Sommer-Release auf fruchtige, süße und außergewöhnliche Fass-Finishes

Sommer, hohe Temperaturen und Whisky – für den unabhängigen Abfüller myBar by David Gran kein Widerspruch. Mit seinem neuen Sommer-Release präsentiert der ehemalige Mixologe David Gran sieben neue Single Malt Whiskys, die bewusst auf eine leichtere, fruchtigere und sommerlichere Aromatik setzen.

In seinem Fasslager in Leutkirch im Allgäu veredelt Gran ausgewählte Whiskys aus renommierten Brennereien mit außergewöhnlichen Fass-Finishes. Dabei entstehen regelmäßig individuelle Abfüllungen, bei denen klassische Whisky-Aromen auf ungewöhnliche Einflüsse aus der Welt von Wein, Likörwein und Spirituosen treffen.

Für den aktuellen Release stand eine besondere Prämisse im Mittelpunkt: Die neuen Whiskys sollen zum Sommer passen. Statt ausschließlich auf schwere Port- oder dunkle Weinfässer zu setzen, kommen diesmal unter anderem helle Likörweinfässer wie Moscatel und White Port zum Einsatz. Ergänzt wird die Auswahl durch ein Grand-Marnier-Fass, ein Madeira-Finish, ein Mezcal-Finish und ein außergewöhnliches Finish in ehemaligen Schokoladen-Rum-Fässern.

„Ich wollte Whiskys schaffen, die auch bei sommerlichen Temperaturen Spaß machen. Deshalb habe ich bewusst nach Fässern gesucht, die Frucht, Süße und Frische in den Whisky bringen – ohne dabei auf Charakter und Intensität zu verzichten“, sagt David Gran.

Über myBar by David Gran

Der unabhängige Abfüller myBar by David Gran wurde von dem ehemaligen Mixologen David Gran gegründet. In seinem Fasslager im Allgäu entstehen individuelle Whisky-Abfüllungen, bei denen ausgewählte Whiskys aus renommierten Brennereien durch besondere und teilweise ungewöhnliche Fass-Finishes ihren eigenen Charakter entwickeln. Dabei verbindet Gran seine Erfahrung aus der Welt der Mixologie mit seiner Leidenschaft für Whisky und außergewöhnliche Aromen.

Sieben Abfüllungen, sieben unterschiedliche Sommermomente

Very Cloudy Single Malt Whisky „Basque Cellar“ 2013 – Oloroso Sherry Finish

Der Basque Cellar reifte zunächst im Bourbonfass und erhielt anschließend in Grans Allgäuer Fasslager sein Finish in einem Oloroso-Sherryfass. Dunkle Früchte, Karamell und kräftige Würze treffen auf einen vollmundigen und charakterstarken Whisky.

Aromatik: Eichenholz, dunkle Früchte, Stachelbeeren, Würze und Fruchtigkeit

Geschmack: Süß, würzig, dunkle Früchte, Karamell und vollmundig

Abgang: Lang anhaltend, wärmend, süß und intensiv

54,7 % Vol. | 59,00 € / 0,5 l

https://davidgran.de/produkt/basque-cellar/

Peated Single Malt Whisky „Cenizia Muerta“ 2018 – Mezcal Finish

Besonders außergewöhnlich präsentiert sich der Cenizia Muerta. Der zunächst im Bourbonfass gereifte Peated Single Malt wurde in einem ehemaligen Mezcalfass veredelt. Das Ergebnis verbindet intensiven Torfrauch mit dunklen Rauchnoten, kalter Asche, erdigen Nuancen und einer überraschenden Fruchtigkeit.

Aromatik: Erdiger Torfrauch, dunkler Rauch, dezente Süße und Würze

Geschmack: Intensiver Rauch, kalte Asche, tropische Früchte und erdige Noten

Abgang: Lang anhaltend, dunkel, rauchig und kräftig

56,6 % Vol. | 89,00 € / 0,5 l

https://davidgran.de/produkt/cenizia-muerta/

Single Malt Whisky „Orange Blossom“ 2017 – Grand Marnier Finish

Sommerlicher wird es kaum: Beim Orange Blossom trifft Single Malt auf ein Finish im Grand-Marnier-Fass. Saftige Orange, Zitrusfrüchte, Vanille und Karamell verbinden sich mit einer cremigen Süße und feiner Würze.

Aromatik: Orangenschalen, Vanille, saftige Süße und frische Fruchtigkeit

Geschmack: Orange, Zitrusfrüchte, Würze, cremige Süße

Abgang: Lang anhaltend, fruchtig und weich

52,9 % Vol. | 85,00 € / 0,5 l

https://davidgran.de/produkt/orange-blossom/

Single Malt Whisky „Blackforest Peach“ 2017 – Madeira Finish

Der Blackforest Peach erhielt nach seiner Bourbonfass-Reifung ein Finish in einem Madeira-Likörweinfass. Tropische Früchte und cremige Süße sorgen für eine besonders fruchtbetonte Aromatik mit exotischem Charakter.

Aromatik: Reife Banane, Zuckerwatte, Vanille, helle Früchte, süß, fruchtig

Geschmack: Kräftig, fruchtig, Pfirsich, harmonisch, süß, cremig, Banane, ausgewogen

Abgang: Langanhaltend, süß, weich, fruchtig, Pfirsich, harmonisch

56,5 % Vol. | 89,00 € / 0,5 l

https://davidgran.de/produkt/blackforest-peach/

Single Malt Whisky „Chocolate River“ 2013 – Schokoladen-Rum Finish

Für den Chocolate River wird es wieder deutlich dunkler: Der Whisky reifte zunächst in einem Refill-Oloroso-Sherryfass und wurde anschließend in zwei Fässern veredelt, die zuvor Isla de Cacao, einen mit Kakaoschalen aromatisierten Rum, enthielten. Das Ergebnis ist ein intensiver Whisky mit Noten von dunkler Schokolade, Kakao, Rosinen und Keksen, begleitet von dezenter Eichenwürze. Eine außergewöhnliche Kombination für Liebhaber dunkler, süßer und vollmundiger Aromen.

Aromatik: Dunkle Schokolade, Kakao, Rosinen, Rum und Würze

Geschmack: Kakao, Schokolade, Rosinen, Kekse und Eichenholz

Abgang: Lang, trocken, schokoladig und intensiv

55,8 % Vol. | 79,00 € / 0,5 l

https://davidgran.de/produkt/chocolate-river/



Single Malt Whisky „Smoky Hive“ 2011 – Moscatel Finish

Rauch trifft auf Honigsüße: Der Smoky Hive reifte zunächst im Bourbonfass und wurde anschließend in einem süßen Moscatelfass veredelt. Gelbe Früchte, Honig und feiner Torfrauch treffen auf eine cremige und intensive Süße.

Aromatik: Dezenter Torfrauch, Honig, maritime Noten und Fruchtigkeit

Geschmack: Torfrauch, Honig, gelbe Früchte und cremige Süße

Abgang: Lang anhaltend, süß, rauchig und warm

53,3 % Vol. | 79,00 € / 0,5 l

https://davidgran.de/produkt/smoky-hive/

Single Malt Whisky „Port of Candied Gold“ 2012 – White Port Finish

Der Port of Candied Gold verbindet klassische Bourbonfass-Reifung mit einem Finish in einem White-Port-Fass. Gelbe Früchte, Pfirsich, Aprikose und Honig prägen den Whisky und verleihen ihm eine ausgesprochen fruchtige und süße Seite.

Aromatik: Gelbe Früchte, Pfirsich, Aprikose und Honig

Geschmack: Fruchtkompott, cremig, weich und honigsüß

Abgang: Lang anhaltend, fruchtig und harmonisch

52,1 % Vol. | 79,00 € / 0,5 l

https://davidgran.de/produkt/port-of-candied-gold/

Sieben Whiskys für den Sommer

Mit dem neuen Release zeigt myBar by David Gran einmal mehr, wie vielseitig Whisky durch gezielte Fassauswahl und individuelle Finishes werden kann. Von rauchigem Mezcal über frische Orange und süßes Moscatel bis hin zu Schokoladen-Rum und White Port reicht die Bandbreite der neuen Abfüllungen.

Alle sieben neuen Single Malt Whiskys sind ab sofort im Online-Shop von myBar by David Gran erhältlich:

https://davidgran.de/shop