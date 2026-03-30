Frühlings Whisky Release 2026 von myBar by David Gran

Sieben neue Bottlings, die eine Vielzahl an Fassreifungen präsentieren, stellt uns heute myBar by David Gran vor. Alle sieben neuen Abfüllungen sind ab sofort im Online-Shop von myBar by David Gran erhältlich und können direkt dort bestellt werden. Alle genauen Beschreibungen der Bottlings und deren Tasting Notes finden Sie untenstehend:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

myBar Frühlings Whisky Release 2026

Der unabhängige Abfüller aus dem Allgäu, myBar by David Gran, präsentiert seinen neuen Frühjahrs-Whisky-Release und erweitert damit erneut sein Sortiment um sieben eigenständige Abfüllungen aus dem eigenen Fasslager. Die neuen Whiskys spiegeln die Handschrift des ehemaligen Mixologen wider, der am Fuß der Alpen eine breite Vielfalt an Fassreifungen vereint – von klassischen Sherry- und Rotweinfässern bis hin zu außergewöhnlichen Finishes in Tequila- und Gin-Fässern.

David Gran hat sich mit seiner Marke myBar in den vergangenen Jahren einen Namen für kreative und charakterstarke Fass-Finishes im Whiskybereich gemacht. Dabei bezieht er seine Whiskys überwiegend aus schottischen Brennereien und veredelt sie anschließend in seinem Allgäuer Fasslager, wo sie durch gezielte Nachreifung ihr individuelles Aromaprofil entwickeln.

Für den aktuellen Release bringt Gran sieben neue Whiskys auf den Markt, darunter sechs Single Malts, die ein Altersprofil von fünf bis 21 Jahren abdecken und in unterschiedlichen Fasstypen gereift sind.

Nectar of Alba Single Malt Whisky 2011 Muscat Finish

Der Nectar of Alba steht exemplarisch für Tiefe, Reife und eine präzise abgestimmte Fasskomposition. Der Single Malt Whisky reifte insgesamt über 14 Jahre und entwickelte in dieser Zeit ein komplexes und vielschichtiges Aromaprofil.

Seine erste Reifephase durchlief der Whisky in einem kleinen Oloroso Firkin (60 Liter), dessen vergleichsweise geringes Volumen einen intensiven Kontakt zwischen Destillat und Holz ermöglicht. Dadurch entstanden ausgeprägte Noten von Trockenfrüchten, eine sanfte Würze sowie eine warme, eingebundene Süße.

Im Anschluss erhielt der Whisky ein Finish in einem ausgewählten Muscat-Fass aus dem Fasslager von David Gran im Allgäu. Diese Nachreifung ergänzt das bestehende Profil um feine Honigsüße, florale Nuancen und eine elegante Fruchtigkeit, die sich harmonisch mit den kräftigen Sherryaromen verbinden und dem Whisky zusätzliche Komplexität und Ausgewogenheit verleihen.

Aroma: Feine Früchte, leichte Süße, dezente Kräuter

Geschmack: Honigsüße, gelbe Früchte, Eichenwürze, Pfeffer, vollmundig

Abgang: Langanhaltend, cremig, fruchtig, würzig

Alkoholgehalt: 47,7% Vol.

Preis: 79,00€ / 0,5L

Gilded Majesty Single Malt Whisky 2011 Tokaji Finish

Der Gilded Majesty ist ein außergewöhnlicher Single Malt Whisky, der Tradition, lange Reifezeit und eine besondere Fassgeschichte miteinander verbindet. Über einen Zeitraum von 14 Jahren reifte der Whisky zunächst in einem Oloroso Sherryfass und entwickelte dabei ein tiefes, vielschichtiges Aromaprofil.

Die lange Lagerung im Sherryfass sorgt für eine warme Grundlage aus Trockenfrüchten, eine sanfte, eingebundene Süße sowie eine elegante Würze. Seinen charakteristischen Ausdruck erhält der Whisky jedoch durch das anschließende Finish in einem ausgewählten Tokaji-Fass aus Ungarn, das Teil des Fasslagers von David Gran im Allgäu ist.

Tokaji zählt zu den traditionsreichsten edelsüßen Weinen Europas und war bereits zu Zeiten von Kaiserin Sissi am kaiserlichen Hof geschätzt. Diese besondere Fassart bringt eine natürliche Honigsüße sowie feine florale und fruchtige Noten in den Whisky ein und ergänzt die bestehenden Sherryaromen auf harmonische und elegante Weise.

Aroma: Feine Süße, Kräuter, Stachelbeeren, Vanille

Geschmack: Süßlich, cremig, fruchtig, würzig, Kräuter

Abgang: Mundfüllend, leichte Würze, feine Kräuter, helle Früchte

Alkoholgehalt: 49,1% Vol.

Preis: 79,00€ / 0,5L

The Deer of Neraville Old & Rare Single Malt Whisky 2005 PX Finish

Mit dem The Deer of Neraville präsentiert David Gran seinen ersten rauchigen Old & Rare Whisky – ein außergewöhnlicher, heavily peated Single Malt aus dem Januar 2005, der eine Reifezeit von über zwei Jahrzehnten durchlaufen hat.

Seine lange Entwicklung begann in einem klassischen Bourbonfass, in dem der Whisky rund 20 Jahre Zeit hatte, Struktur, Tiefe und Balance auszubilden. In dieser Phase entstanden die Grundlage und die charakteristische Reife, die dem Destillat seine Komplexität verleihen.

Im Anschluss erhielt der Whisky ein Finish in einem ehemaligen Pedro-Ximénez (PX) Sherryfass aus dem Fasslager im Allgäu. Diese Fassart ist bekannt für ihre ausgeprägte Süße und intensiven Aromen von dunklen Früchten. Im Zusammenspiel mit dem kräftigen Torfrauch des Whiskys entsteht eine vielschichtige Verbindung aus süßen, fruchtigen und rauchigen Komponenten.

Das Ergebnis ist ein gereifter Single Malt mit komplexem Profil, in dem Rauch, Süße und Würze in ausgewogener Balance miteinander harmonieren, ohne sich gegenseitig zu überlagern. Aroma: Milder Torfrauch, feine Früchte, dunkle Süße, Backpflaumen, Datteln

Geschmack: Kräftiger maritimer Torfrauch, leicht dreckig, fruchtig, süß

Abgang: Langanhaltend, Rauch, Torf, vollmundige Süße

Alkoholgehalt: 51,9% Vol.

Preis: 149,00€ / 0,5L

Whisky Experiment No. XIII – peated blended Whisky Gin Finish

Das Whisky Experiment No. 13 ist eine bewusst außergewöhnliche Komposition, die exemplarisch zeigt, wie sich Whisky jenseits klassischer Stilrichtungen weiterdenken lässt. Die Grundlage bildet ein Blended Whisky aus einer ausgewogenen Mischung von etwa 50 % stark getorfter, gemälzter Gerste und 50 % Weizen – eine Kombination, die rauchige Intensität mit weicher Textur und strukturgebender Balance verbindet.

Die Reifung erfolgte zunächst in Bourbonfässern, die dem Whisky eine solide Basis aus Vanille, dezenter Süße und Eichenholznoten verleihen. Im Anschluss erhielt der Whisky ein Finish in einem ehemaligen Gin-Fass aus dem Fasslager von David Gran im Allgäu. Dieses Fass trägt charakteristische Wacholdernoten sowie feine Kräuteraromen bei, die das Profil um eine würzige, aromatische Komponente erweitern.

Insgesamt entsteht ein vielschichtiger Whisky, in dem torfiger Rauch und die würzigen, kräuterbetonten Einflüsse des Gin-Fasses in ein harmonisches Zusammenspiel treten und ein eigenständiges, modernes Aromaprofil formen.

Aroma: Würzig, Kräuter, kräftiger Torfrauch

Geschmack: Tannennadelrauch, leicht erdig, würzig, dezente Süße

Abgang: Langanhaltend, Lagerfeuerrauch, dezente Süße

Alkoholgehalt: 49,6% Vol.

Preis: 49,00€ / 0,5L

Sicilian Hills Single Malt Whisky 2016 Marsala Finish

Der Sicilian Hills vereint den Charakter einer jungen schottischen Whisky-Brennerei mit der besonderen Prägung eines sizilianischen Süßweins und schafft so ein spannendes Zusammenspiel aus Frische, Frucht und eleganter Süße.

Die Reifung begann in einem Ex-Bourbon Cask, das dem Whisky eine solide Grundlage aus Vanille, sanfter Süße und weichen Holznoten verleiht. Anschließend erhielt er in dem Fasslager von David Gran im Allgäu ein Finish in einem Marsala-Fass aus Sizilien. Dieser traditionsreiche Süßwein ist bekannt für seine warmen, fruchtigen und leicht würzigen Aromen, die dem Whisky zusätzliche Tiefe und Komplexität verleihen.

Insgesamt entsteht ein harmonischer Single Malt Whisky mit lebendigem Charakter, in dem sich klassische Reifung und mediterraner Einfluss zu einem ausgewogenen und eigenständigen Profil verbinden.

Aroma: Harmonische Süße, dunkle Beeren, feine Früchte, dunkle Würze

Geschmack: Süße Früchte, Beeren, Kirschen, feine Würze

Abgang: Langanhaltend, süß, fruchtig

Alkoholgehalt: 50,8% Vol.

Preis: 79,00€ / 0,5L

Puerto de la Muerte Single Malt Whisky 2020 Tequila Finish

Mit dem Puerto de la Muerte – dem „Hafen des Todes“ – präsentiert David Gran die erste Abfüllung seiner South America Cask Collection. Diese Reihe widmet sich dem gezielten Einsatz ausgewählter Fässer aus Süd- und Mittelamerika, die im Allgäuer Fasslager final veredelt werden und den Whiskys zusätzliche aromatische Tiefe verleihen.

Für diese Abfüllung wurde ein junger, kraftvoller und rauchiger Single Malt zunächst klassisch gereift und anschließend in zwei ausgewählten Porfidio Tequila Fässern nachgereift. Diese Fässer bringen charakteristische Einflüsse eines hochwertigen Tequilas mit sich, darunter feine Agavennoten, pflanzliche Frische sowie tropische Fruchtaromen, die das bestehende Rauchprofil des Whiskys ergänzen.

Das Ergebnis ist ein vielschichtiger Whisky, in dem rauchige Intensität auf exotische Fruchtigkeit und würzige Agavenaromen trifft. Die Kombination wirkt kontrastreich und zugleich harmonisch und unterstreicht den experimentellen Ansatz dieser Abfüllung.

Aroma: Tropische Früchte, Melone, Papaya, sanfter Torfrauch

Geschmack: Angenehmer Torfrauch, Agavenwürze, frische tropische Früchte

Abgang: Langanhaltend, würzig, Agave, Papaya

Alkoholgehalt: 51,1% Vol.

Preis: 79,00€ / 0,5L

Salt & Berries Single Malt Whisky 2016 Pinot Noir Finish

Mit dem Salt & Berries vereint David Gran maritime Charakteristik, feine Süße und elegante Frucht in einer exklusiven Einzelfassabfüllung aus dem Fasslager im Allgäu.

Die Grundlage bildet ein 10 Jahre gereifter Single Malt Whisky mit leicht salzigen, küstennahen Noten. Seine erste Reifung im Oloroso Sherryfass verleiht ihm eine sanfte, warme Süße, geprägt von getrockneten Früchten, nussigen Anklängen und einer dezenten Würze.

Im Anschluss wurde der Whisky in ein ausgewähltes Pinot Noir Rotweinfass aus dem eigenen Fassbestand überführt. Dieses Finish bringt zusätzliche Tiefe sowie feine Beerenaromen ein, die sich harmonisch mit dem maritimen Grundcharakter verbinden, ohne diesen zu überlagern. So entsteht ein ausgewogener, vielschichtiger Single Malt mit klar strukturierter Aromatik und spannender Dynamik.

Aroma: Dunkle Früchte, maritimes Salz, feine Würze

Geschmack: Mild, fruchtig, Beeren, Pflaumen, dunkle Würze, Tiefe

Abgang: Lang, würzig, dunkle Frucht

Alkoholgehalt: 55,2% Vol.

Preis: 79,00€ / 0,5L

Alle sieben neuen Abfüllungen sind ab sofort im Online-Shop von myBar by David Gran erhältlich und können direkt dort bestellt werden: https://davidgran.de/shop/