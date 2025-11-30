Das Thema Weihnachten hat David Gran von myBar mit seinen sieben neuen Whiskys aufgegriffen – und Abfüllungen ausgesucht, die geschmacklich in die stille Zeit passen. Da kommen Reifungen und Finishes wie Sherryfässer, Glühweinfässer oder Weinfässer zusammen – auch ein Ire aus einem Eisbock-Fass ist diesmal dabei.

Alle genauen Beschreibungen der Bottlings und deren Tasting Notes finden Sie untenstehend – und auch die Verlinkung zum Webshop, wo sie die Whiskys bei Interesse ordern können:

Weihnachts Whisky Release bei myBar by David Gran

Aus dem winterlichen Schneegestöber des Allgäus präsentiert der unabhängige Abfüller myBar by David Gran seinen großen Weihnachts Whisky Release 2025. Insgesamt sieben neue, streng limitierte Whiskys finden in diesem Jahr ihren Weg in die Flasche – und damit in die Gläser der Genießerinnen und Genießer.

Der ehemalige Mixologe David Gran bleibt seiner Linie treu: außergewöhnliche Handwerkskunst, charaktervolle Fassreifungen und eine klare Handschrift, die traditionelle Whisky-Stile mit kreativen Ideen verbindet. So treffen im diesjährigen Release klassische Finishes in Rotwein-, Sherry- und Portfässern auf zwei besonders weihnachtliche Spezialitäten: ein Glühwein-Finish sowie ein Amaretto-Finish, die dem Portfolio eine festliche, aromatische Tiefe verleihen.

Mit viel Sorgfalt kuratiert, spiegeln die sieben Abfüllungen die Vielfalt moderner Whisky- Reifung wider – von elegant und fruchtig über würzig und kräftig bis hin zu rauchig und samtig. Jede Abfüllung wird in limitierter Menge veröffentlicht und unterstreicht den Anspruch von myBar by David Gran, hochwertige, individuelle Whiskys abseits des Mainstreams zu kreieren.

Der Weihnachts Release sowie ein Sample Set zum Probieren ist ab sofort im Shop von myBar by David Gran erhältlich.

WEIHNACHTS WHISKY No. I – Single Malt Whisky 2010/2025 Glühwein Finish

Den Auftakt des Releases bildet eine besonders außergewöhnliche Abfüllung: WEIHNACHTS WHISKY No. I, ein Single Malt Whisky, der bereits 2010 in Schottland destilliert wurde und damit zu den ältesten Whiskys im diesjährigen Line-up zählt.

Nach seiner langen Reifung in einem 2nd Fill Oloroso Sherry Butt erhielt dieser Whisky ein exklusives Finish im Glühwein-Fass – eine Kombination, die es so nur äußerst selten gibt.

Das Ergebnis ist ein Single Malt, der Weihnachten förmlich ins Glas zaubert: wärmende Gewürznoten, feine Fruchtsüße, ein leichter Torfrauch und der unverwechselbare, winterliche Charakter des Glühwein-Finishs verschmelzen zu einem vollmundigen, festlichen Genussmoment.

Preis: 89,00€/0,5L Alkoholgehalt: 52,4% Vol.

Tasting Notes:

Aroma:

Der Whisky verströmt warmes, weihnachtliches Aroma: Bratapfel, Zimt und Anis dominieren, ergänzt durch leichte Rauchnoten, die an ein Weihnachtsmarkterlebnis erinnern. Man fühlt sich, als stünde man zwischen ffammendem Lachs und einem Glühweinstand, während ein Süßigkeitenstand die fruchtig-süße Leichtigkeit beisteuert. Das Ergebnis ist ein vielschichtiges, festliches Bouquet, das sofort Weihnachtsstimmung ins Glas bringt.

Geschmack:

Am Gaumen startet der Whisky mit einem süßen, einladenden Antritt, der sofort Wärme und Festlichkeit vermittelt. Leichter Rauch breitet sich aus und sorgt für Tiefe und Charakter, bevor kräftige Aromen das Geschmackserlebnis dominieren. Zum Abschluss kehrt die weihnachtliche Süße zurück, rund und harmonisch, sodass ein vielschichtiger, festlicher Whisky entsteht, der Süße, Rauch und Würze elegant verbindet.

Abgang:

Der Abgang ist langanhaltend und wärmend, geprägt von sanftem Rauch und einer angenehmen Süße, die noch lange im Mund nachklingt. Er hinterlässt ein festliches, harmonisches Finish, das sowohl Wärme als auch Charakter vermittelt.

WEIHNACHTS WHISKY No. II – Single Malt Whisky 2018/2025 Amaretto Finish

Die zweite Weihnachtsabfüllung zeigt eine deutlich rauchigere Facette des diesjährigen Releases. Der in Schottland destillierte Single Malt Whisky reifte zunächst knapp sieben Jahre in einem Bourbon-Fass, bevor er ein charakterstarkes Finish im Amaretto-Fass erhielt.

Damit dreht David Gran bewusst „an der Rauchschraube“: Der Whisky präsentiert sich kräftig peated, ohne seine Balance zu verlieren. Das Amaretto-Finish verleiht ihm eine warme Marzipan-Note, die sich wunderbar mit dem intensiven Rauch verbindet und dem Whisky eine außergewöhnliche, winterliche Tiefe verleiht.

Preis: 79,00€/0,5L Alkoholgehalt: 54,6% Vol.

Tasting Notes:

Aroma:

Der Whisky entfaltet ein vielschichtiges, winterliches Aroma, in dem rauchige Torfnoten auf süßes Marzipan und frisch gebackene Plätzchen treffen. Feine Vanillearomen unterstreichen die Süße und verleihen dem Bouquet eine sanfte, einladende Cremigkeit. Das Ergebnis ist ein festlicher, süß-rauchiger Duft, der sofort Weihnachtsstimmung ins Glas bringt.

Geschmack:

Am Gaumen zeigt der Whisky eine markante Süße, die an Marzipan erinnert und sofort festliche Stimmung vermittelt. Darauf folgt intensiver Rauch, der sich kraftvoll entfaltet und den Geschmack prägt – rauchig und aschig, wie ein wärmendes Lagerfeuer im Winter. Das Zusammenspiel von Süße und Rauch schafft ein kräftiges, charaktervolles Geschmackserlebnis, das lange im Gedächtnis bleibt.

Abgang:

Der Abgang überzeugt mit einer wunderbaren Kombination aus Süße und Rauch. Die marzipanartige Süße bleibt im Mund präsent, während der rauchige Charakter sanft nachklingt und dem Whisky ein langanhaltendes, festliches Finish verleiht.

„Red Lights at Pier Road“ – Single Malt Whisky 2015/2025 Pinot Noir Finish

Etwas klassischer – aber keineswegs gewöhnlich – präsentiert sich der dritte rauchige Whisky des Weihnachts Releases von myBar by David Gran. Hier setzt David Gran auf eine bewährte Kombination: ein rauchiger, torfiger, maritimer Single Malt aus Schottland, der zunächst 10 Jahre in einem Bourbon-Fass reifen durfte.

Anschließend wanderte der Whisky ins Allgäuer Fasslager des jungen Abfüllers, wo er sein finales Finish im Pinot-Noir-Fass erhielt. Dieses Rotweinfinish verleiht dem kräftigen, maritimen Charakter eine elegante Fruchtkomponente, feine Würze und eine tiefrote Aromatik, die perfekt mit dem Rauch harmoniert.

Preis: 109,00€/0,5L Alkoholgehalt: 52,3% Vol.

Tasting Notes:

Aroma:

Der Whisky entfaltet ein vielschichtiges, spannendes Bouquet: süße Beeren treffen auf rauchige Torfnoten, während maritime, salzige Nuancen das Aroma abrunden. Das Zusammenspiel von Frucht, Rauch und Meeresbrise erzeugt ein ausgewogenes, charaktervolles Profil, das sowohl Tiefe als auch Frische vermittelt.

Geschmack:

Am Gaumen präsentiert sich der Whisky mit intensivem Torfrauch, der sofort den Charakter prägt. Darunter schimmern leichte medizinische Noten wie Jod, die an Meeresluft erinnern. Süße Fruchtaromen, insbesondere rote Grütze, verbinden sich mit der maritimen Frische zu einem komplexen, ausgewogenen Geschmackserlebnis, das Rauch, Süße und salzige Nuancen harmonisch vereint.

Abgang:

Der Abgang ist lang und nachhaltig, geprägt von fruchtigen Beerenaromen, die sich harmonisch mit dem rauchigen Charakter verbinden. Das Finish hinterlässt einen eleganten, intensiven Nachhall, der noch lange im Glas nachklingt.

Old & Rare „Red Night on a Silent Coast“ – Single Malt Whisky 2008/2025 Pinot Noir Finish

Ebenfalls mit einem Pinot-Noir-Finish versehen, aber deutlich gereifter, präsentiert sich diese beeindruckende Rarität aus einer der beliebtesten Brennereien Schottlands. Der 17 Jahre alte Single Malt Whisky verbrachte zunächst über 16 Jahre im Bourbon-Fass, bevor er für sein finales Finish in ein Pinot-Noir-Rotweinfass wechselte.

Dieses lange gereifte Destillat vereint die Tiefe und Ruhe eines alten Single Malts mit der eleganten, fruchtbetonten Struktur des Pinot Noir. Das Ergebnis ist ein Whisky mit komplexen Rotweinnoten, sanfter Süße, reifen Holznuancen und einer subtilen, fast poetischen Tiefe – genau wie sein Name: Red Night on a Silent Coast.

Preis: 149,00€/0,5L Alkoholgehalt: 53,2% Vol.

Tasting Notes:

Aroma:

Der Whisky entfaltet ein einladendes, warmes Aroma, in dem frisch gebackene Kekse auf feine Beeren und Erdbeernoten treffen. Leicht erdige Nuancen und malzige Getreidearomen sorgen für eine bodenständige, harmonische Basis, die das fruchtige Bouquet elegant ergänzt.

Geschmack:

Am Gaumen zeigt der Whisky kräftige Würze, die dem Geschmack Tiefe und Charakter verleiht. Ergänzt wird dies durch feine Süße und leichte Zitrusnoten, die für Frische sorgen, während fruchtige Beerenaromen das Profil abrunden. Das Ergebnis ist ein ausgewogener, komplexer Whisky, der Würze, Süße und Frucht elegant miteinander verbindet.

Abgang:

Der Abgang ist langanhaltend und hinterlässt einen süßlich-herben Nachhall, in dem feine Fruchtsüße auf dezente herbe Noten trifft. So klingt der Whisky ausgewogen und nachhaltig im Mund nach.

Old & Rare „Valley of the Otter“ – Single Malt Whisky 2007/2025 Barolo Finish

Wir bleiben beim Rotwein – doch es wird eine Spur edler: Old C Rare „Valley of the Otter“ ist mit 18 Jahren die älteste Abfüllung des diesjährigen Weihnachts Releases. Der Single Malt wurde 2007 in Schottland destilliert und verbrachte den Großteil seines Lebens in einem traditionellen Bourbon-Fass, bevor er im Allgäu sein finales Finish erhielt.

Für die Veredelung nutzte David Gran ein exklusives Barolo-Fass aus Italien, das dem gereiften Whisky eine außergewöhnliche Tiefe verleiht. Die Kombination aus reifem Holz, samtiger Struktur und den noblen, dunkelfruchtigen Rotweinaromen des Barolo schafft ein Profil, das elegant, komplex und harmonisch wirkt.

Preis: 139,00€/0,5L Alkoholgehalt: 51,5% Vol.

Tasting Notes:

Aroma:

Der Whisky entfaltet ein dunkles, intensives Aroma, geprägt von reichhaltigem Eichenholz und süßlichen Noten. Rosinen und dunkle Schokolade verleihen Tiefe und Fülle, während die schwere, volle Präsenz des Bouquets einen kraftvollen, luxuriösen Eindruck hinterlässt.

Geschmack:

Am Gaumen zeigt der Whisky kraftvolles Eichenholz, das durch eine feine Süße und Karamellnoten ergänzt wird. Würzige Akzente verleihen Tiefe, während dunkle Fruchtnoten wie Feigenmarmelade das Geschmackserlebnis abrunden. Das Ergebnis ist ein reicher, vollmundiger Whisky, der Holz, Süße, Würze und Frucht elegant miteinander verbindet.

Abgang:

Der Abgang ist langanhaltend und intensiv, geprägt von würzigen Noten und einer dunklen, vollmundigen Präsenz. Er hinterlässt einen kraftvollen, eleganten Nachhall, der das komplexe Aromaprofil des Whiskys stimmig abrundet.

Irish Whiskey „Frostys Pint“ – 2016/2025 Eisbock Finish

Für diese besondere Abfüllung hat David Gran gemeinsam mit einem befreundeten Braumeister ein echtes Herzensprojekt umgesetzt. Ausgangspunkt war ein ehemaliges Peated-Rioja-Fass, das zunächst mit einem eigens dafür gebrauten Eisbock-Bier belegt wurde.

Das Bier durfte 10 Monate im Fass reifen und kam anschließend mit beeindruckenden 16 % Vol. heraus – reich an malzigen, süßlichen und leicht dunkelfruchtigen Aromen, die es tief im Holz verankerte.

Genau diese charaktervollen Noten durfte danach der „Frostys Pint“ aufnehmen: ein 9 Jahre alter Irish Blended Whiskey, der für seine milde, weiche und ausgewogene Art bekannt ist. In Kombination mit den intensiven Aromen des Eisbock-Fasses entsteht ein Whiskey, der malzige Süße, dezente Bierwürze und die typische irische Sanftheit perfekt miteinander verbindet.

Preis: 69,00€/0,5L Alkoholgehalt: 56,4% Vol.

Tasting Notes:

Aroma:

Der Whisky entfaltet ein einladendes, süßes Aroma, in dem cremige Noten auf malzige Nuancen treffen. Bierige Akzente, Orangenmarmelade, Ahornsirup und Hefegebäck verleihen dem Bouquet eine vielschichtige, warme und heimelige Charakteristik, die sofort Lust auf den ersten Schluck macht.

Geschmack:

Am Gaumen startet der Whisky mit einem angenehm süßen Antritt, der sofort Wärme und Geschmeidigkeit vermittelt. Akazienhonig sorgt für sanfte Süße, während Bitterorangen für Frische und leichte Säure sorgen. Feine Würze rundet das Profil elegant ab und ergibt ein ausgewogenes, harmonisches Geschmackserlebnis, das Süße, Frucht und Würze stimmig verbindet.

Abgang:

Der Abgang ist langanhaltend und frisch, geprägt von sanfter Süße und honigartigen Noten, die das Geschmackserlebnis harmonisch abrunden. Er hinterlässt einen eleganten, milden Nachhall, der noch lange im Glas nachklingt.

Whisky Experiment No. X – 201G/2025, Oloroso G Ruby Port Finish

Die „Whisky Experimente“ bei myBar reichen von ungewöhnlich ausgefallen bis hin zu süffig mild – ursprünglich ins Leben gerufen, um besondere Abfüllungen in Trinkstärke zu präsentieren, haben sie sich längst eine treue Fangemeinde erobert.

Zum diesjährigen Weihnachtsrelease wird es etwas klassischer: Whisky Experiment No. X vereint zwei charakterstarke Fassfinishes in einem: Oloroso-Sherry und Ruby- Portwein-Fass. Diese Vermählung kräftiger Aromen schafft einen Whisky, der tiefe Fruchtigkeit, warmes Sherryholz und eine harmonische Süße perfekt verbindet.

Mit 47,8 % Vol. präsentiert sich das Experiment in gehobener Trinkstärke, und sein cremig-beeriger Geschmack sorgt für ein rundes, elegantes Genusserlebnis. Ein Whisky, der Festlichkeit, Tiefe und Trinkfreude gekonnt ins Glas bringt.

Preis: 45,00€/0,5L Alkoholgehalt: 47,8% Vol.

Tasting Notes:

Aroma:

Der Whisky zeigt eine einladende fruchtige Note, in der saftige Beeren und reife Feigen harmonisch miteinander verschmelzen. Ergänzt wird das fruchtige Profil durch malzige Süße, die an frisch gebackenes Brot oder Karamell erinnert, und feine Vanillearomen, die dem Gaumen eine sanfte Cremigkeit verleihen. Insgesamt entsteht ein runder, zugänglicher und zugleich vielschichtiger Geschmack, der Frucht, Süße und Würze elegant verbindet.

Geschmack:

Am Gaumen zeigt der Whisky eine lebendige Fruchtigkeit, getragen von frischen Beeren und zarten Zitrusnoten, die für einen klaren, frischen Charakter sorgen. Leichtes Getreide rundet das Profil ab und sorgt für eine sanfte, nahrhafte Basis, während dezente Würze dem Geschmack Tiefe und Komplexität verleiht. Das Ergebnis ist ein frischer, ausgewogener Whisky, der sowohl Leichtigkeit als auch elegante Aromentiefe bietet.

Abgang:

Der Abgang des Whiskys ist langanhaltend und ausgewogen, mit einer warmen Würze, die sich harmonisch mit fruchtigen Noten verbindet. Er hinterlässt einen sanften, fruchtig-würzigen Nachhall, der noch lange im Glas nachklingt und das Geschmackserlebnis elegant abrundet.

Die sieben neuen Whiskys findet Ihr ab jetzt im Online Shop von myBar by David Gran: https://davidgran.de/product-category/whisky/

oder am 05. & 06.12. auf der Just Whisky in Hamburg, alternativ auf dem Bottle Market in Bremen am 12. & 13. Dezember.