Nächsten Samstag am Abend noch nichts vor? David Gran, er agiert als unabhängiger Abfüller myBar, präsentiert am 29. November sieben neue Singe Cask Whiskys im Rahmen eines Onlinetastings. Sets dafür können noch heute unter dem untenstehenden Link bestellt werden.

Eine Übersicht über die neuen Abfüllungen, die verkostet werden, finden Sie untenstehend:

myBar by David Gran präsentiert großen Weihnachts-Whisky- Release mit exklusivem Online-Tasting

Der unabhängige Abfüller myBar by David Gan kündigt zur Weihnachtszeit einen besonderen Release an: Am Samstag, den 29. November, werden sieben neue Single Cask Whiskys vorgestellt – darunter einige außergewöhnliche, weihnachtliche Fassfinishings.

Seit knapp fünf Jahren füllt myBar by David Gan ausgewählte Single Cask Whiskys aus dem eigenen Allgäuer Fasslager ab. Hier finisht er verschiedenste Whiskys und verleiht ihnen seine charakteristische Note, ohne den ursprünglichen Destilleriecharakter zu überdecken.

Die neuen Whiskys im Überblick:

Whisky Experiment No X – Irish Whiskey aus Oloroso- und Ruby-Port-Fass

Ein komplexes Irish-Whiskey-Finish, das die süßen Fruchtnoten des Ruby Ports und die tiefen, nussigen Aromen des Oloroso-Fasses harmonisch verbindet.

Pier Road Peated Single Malt Whisky 2015 – Pinot Noir Finish

Rauchige Torfnoten treffen auf die fruchtige Eleganz des Pinot Noir-Fasses – ein ungewöhnlicher, festlicher Genuss für Fans von Peated Malt.

Old G Rare Single Malt Whisky 2007 – Barolo Finish

Ein seltener Tropfen, der die würzigen, roten Beerenaromen des Barolo-Fasses in einen samtigen Single Malt integriert.

Old G Rare Single Malt Whisky 2008 – Pinot Noir Finish

Dieser Whisky besticht durch das harmonische Zusammenspiel von maltigen Noten und den subtilen Fruchtnuancen des Pinot Noir-Fasses.

Irish Whiskey – Eisbock-Fass-Finish

Ein außergewöhnliches Finish im Eisbock-Fass, das die feinen Whiskey-Aromen mit leicht malzigen, honigartigen Nuancen bereichert.

Weihnachts-Whisky 2010 – Peated Single Malt Whisky Glühwein-Finish

Ein weihnachtlicher Whisky mit rauchigem Charakter, der durch das Finish im Glühwein-Fass würzige und fruchtige Akzente erhält – ideal für die festliche Saison.

Weihnachts-Whisky 2018 – Peated Single Malt Whisky Amaretto-Finish

Die Kombination aus rauchigem Malt und dem süß-nussigen Amaretto-Fass- Finish sorgt für einen festlichen, runden Whiskygenuss.

Exklusives Online-Tasting:

Whisky-Fans können die neuen Bottlings live erleben: Das Online-Tasting findet am 29. November statt. Das passende Tastingset ist für 39,00 € im myBar-Shop erhältlich: https://davidgran.de/produkt/weihnachten–fasslager-2025/