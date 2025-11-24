The Stillman’s Gold: Tilo Schnabel bringt Ardlair 15yo mit Madeira-Finish

Man findet sie nich so oft, die ungetorften Whiskys aus der Brennerei Ardmore in den schottischen Highlands. Sie firmieren unter dem Handelsnamen Ardlair – und The Caskhound bringt in seiner Serie The Stillman’s Gold einen 15 Jahre alten Vertreter dieser seltenen Gattung, mit einem Finish in einem Madeira Fass. Über seine Entstehungsgeschichte und Geschmack können Sie untenstehend mehr lesen:

„FROM HIGHLAND CALM TO MADEIRA WARMTH“: Ein 15-jähriger ARDLAIR begeistert mit Charakter, Finesse und fruchtigem Süßwein-Touch

THE CASKHOUND-Mastermind Tilo Schnabel präsentiert die neueste Ausgabe seiner erfolgreichen Reihe THE STILLMAN’S GOLD – und setzt dabei auf eine echte Rarität: ein 15-jähriger ARDLAIR, zwölf Monate im Second Fill Madeira Cask veredelt.

Der ARDLAIR zeigt die seltene, ungetorfte Seite der Ardmore Distillery – ein spannender Kontrast zu ihren sonst typischen Heavily Peated Malts. Nicht-rauchige Abfüllungen sind dort echte Ausnahme-erscheinungen, und genau das macht diesen Malt so reizvoll. Wer also erleben möchte, was die Highland-Destille ohne ihr gewohntes Rauchprofil und mit feinem Madeira-Twist auszeichnet, sollte nicht lange zögern: Von diesem Einzelfass gibt es nur 234 Flaschen.

AN UNPEATED RARITY WITH A SUBTLE MADEIRA EMBRACE

Geschmacklich zeigt sich der Highlander von seiner besten Seite: Ein Tropfen, der den Charakter des ARDLAIR voll stehen lässt – klar, helle Früchte, sauberes Destillat, feine Süße – und dem das einjährige Madeira-Finish ein elegant-fruchtiges Extra verleiht. Locker, leicht, aber mit genug Komplexität, um neugierig zu machen. Kein Fass-Monster, keine Süßbombe, kein dunkler Nachtisch – einfach ein harmonischer Highland Malt mit feinem Wein-Twist, der seinen Charme nicht aufzwingt. Wir meinen: ein richtig schöner „setz dich hin, gönn dir was“-Malt!

Mit dem ARDLAIR läutet Tilo Schnabel übrigens ganz entspannt seine diesjährige Black Week ein – und das mit einem Preis, der eindrucksvoll zeigt, was möglich ist, wenn Leidenschaft auf Zugänglichkeit trifft: 69,90 Euro für eine 15 Jahre gereifte Einzelfassabfüllung in Fassstärke. Und keine Sorge: Das war erst der Anfang. Freut euch auf weitere Angebotsknaller – es bleibt spannend. Slàinte!

THE STILLMAN’S GOLD: ARDLAIR

Highland Single Malt Scotch Whisky

15 Jahre alt (06.10.2010 – 06.10.2025)

53,9 % ABV Natural Cask Strength

Ex-Bourbon Cask Matured + Finished for 1 year in an Ex-Deanston 2 nd Fill Madeira Barrique

Fill Madeira Barrique Auflage 234 Flaschen (0,7 l)

UVP: 69,90 Euro

Nase: Es startet sehr einladend: Pfirsich, Aprikose, süße Apfelschnitze – alles saftig und gelbfruchtig. Dazu warmer Blütenhonig, ein bisschen Vanille und Zitronenschale, die Frische reinbringt. Der Madeira zeigt sich dezent im Hintergrund mit roten Johannisbeeren, etwas Pflaumenschale und einer feinen nussigen Note.

Mund: Angenehm cremiger Antritt, leicht ölig, absolut rund. Los geht es mit reifer Steinfrucht, etwas Birnenkompott und knackigem Toffee Apple. Dann kommen sanfte Süßwein-Akzente ins Spiel: rote Beeren, ein Hauch Feige, alles recht subtil. Dazu Honig, etwas Toffee und eine warme, leichte Würze – Zimt, Muskat, ein Hauch Kakao. Zwischendurch sorgt ein kleiner Kick Orangenzeste für Spannung …

Abgang: Mittellang, elegant, leicht trocken. Zurück bleiben Honigsüße, etwas Mandel und Holzwürze, ein fruchtiger Nachhall und eine ganz subtile weinige Note, die das Finish abrundet.

Fazit: Ein ehrlicher Highland-Dram mit feinem Madeira-Touch – subtil und harmonisch!

Diese Einzelfassabfüllung steht beispielhaft für THE CASKHOUND: ehrlicher Whisky in Fassstärke – naturbelassen, ungefiltert, ungefärbt. Ab Donnerstag, 20. November 2025, ist unser Madeira-veredelter ARDLAIR exklusiv im Online-Shop und bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich.

Haben wir Sie hinreichend neugierig gemacht? Besuchen Sie doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de