„Schottlands Malt-Whiskys – Eine Reise zu den Destillerien“ für den Selfpublishing-Buchpreis nominiert

Der Whisky-Buchautor Marc A. Hoffmann, der seit 2005 die Website www.whiskymania.ch betreibt, ist mit seinem Buch „Schottlands Malt-Whiskys – Eine Reise zu den Destillerien“ für den Selfpublishing-Buchpreis des Selfpublisher-Verband e.V. in der Kategorie „Sachbuch und Ratgeber“ nominiert. Die finale Preisverleihung findet im Rahmen der Leipziger Buchmesse 2026 statt, und wir drücken Marc A. Hoffmann hier die Daumen!

Weitere Einzelheiten über Marc A. Hoffmann, sein Buch „Schottlands Malt-Whiskys – Eine Reise zu den Destillerien“ und den Selfpublishing-Buchpreis finden Sie in der Aussendung, die wir von Marc A. Hoffmann erhalten haben:

Marc A. Hoffmannaus CH-Steckborn am Bodensee ist für den Selfpublishing-Buchpreis 2025/26 nominiert

Marc A. Hoffmann wurde mit seinem Sachbuch „Schottlands Malt-Whiskys – Eine Reise zu den Destillerien“ für den mit insgesamt über 20.000 € dotierten Selfpublishing-Buchpreis nominiert.

Marc A. Hoffmann ist begeistert von Schottland und seinen herzlichen Menschen. Hier wird das Kultgetränk Whisky seit Generationen gefeiert, und die Geschichten der Brennereien sowie die Gastfreundschaft der Bewohner lassen jeden Besuch zu einem besonderen Erlebnis werden.

Nun steht das Buch in der Kategorie “Sachbuch und Ratgeber” neben neun weiteren Titeln auf der Longlist. Am 14. Februar 2026 erfährt Marc A. Hoffmann, ob „Schottlands Malt-Whiskys – Eine Reise zu den Destillerien“ es auf die Shortlist geschafft hat.

Marc A. Hoffmann hat sich für eine Veröffentlichung im Eigenverlag entschieden. „Ich wollte ein Buch nach meinen eigene Wünschen und Vorstellungen schreiben“

Erlebe Schottland wie nie zuvor! Tauche ein in die faszinierende Welt der aktiven Whisky-Brennereien und entdecke die Vielfalt der exquisiten Single-Malt-Whiskys. Dieser Bildband zieht dich mit atemberaubenden Fotos, packenden Geschichten und einem Blick hinter die Kulissen der Whisky-Herstellung in seinen Bann.

Begleite Marc A. Hoffmann zu traditionellen und modernen Hotspots, die das Herz eines jeden Whisky-Liebhabers höherschlagen lassen!

Der Selfpublishing-Buchpreis wird im Jahr 2025/26 vom Selfpublisher-Verband e.V. in Zusammenarbeit mit Lesehits ausgerichtet. Vom 15.06.2025 bis 08.08.2025 konnten Autor*innen ihre verlagsunabhängig veröffentlichten Bücher einreichen, um in einer der drei Kategorien Belletristik, Kinder- und Jugendbuch und Sachbuch/Ratgeber den begehrten Preis zu gewinnen.

In diesem Jahr wird der Selfpublishing-Buchpreis von namhaften Sponsoren und Partnern aus der Buchbranche wie Lesehits, WirmachenDruck, Lovelybooks, Netgalley, Saga Storify, Tolino Media und Thalia unterstützt. Dank der Partner und weiterer Sponsoren aus der Selfpublishing-Szene beträgt das Preisgeld pro Hauptkategorie 3.000 € und es kommen zahlreiche weitere Sachleistungen hinzu: Die Gewinner*innen erwartet beispielsweise die Aufnahme ins Sortiment ausgewählter Thalia-Filialen. Auch die Shortlist-Kandidat*innen können sich auf zusätzliche Sachpreise freuen. Die finale Preisverleihung findet im Rahmen der Leipziger Buchmesse 2026 statt.

Der Selfpublisher-Verband e.V. (www.selfpublisher-verband.de) wurde 2015 in Frankfurt gegründet. Er vertritt über 1.800 verlagsunabhängig veröffentlichende Autorinnen und Autoren.

Weitere Informationen:

www.whiskymania.ch/whisky-buch-schottlands-malt-whiskys-eine-reise-zu-den-destillerien

www.selfpublishing-buchpreis.de

www.lesehits.de