Am diesjährigen Herbst-Rabatt-Wettbewerb beteiligt sich auch McNeill’s Choice, und stellt heute sein Black Friday Special vor. Der heavily peated Single Malt Whisky ohne Herkunftsangabe ist eine Vermählung von aktiv reifenden Fässern aus ihrem Fasslager und kommt mit 57,1 % Vol. in die Flaschen, die für 47,90 € bis zum 30.11. im Shop des Abfüllers erhältlich sind.

Mehr dazu hier in der Aussendung:

Das Black Friday Special von McNeill’s Choice – Ein torfgewaltiges Vatting direkt aus dem Fasslager

Bis zum 30.11. wird dieser Single Malt Whisky zum en vogue Preis von 47,90 € / 0,7L angeboten

Juhu! Es ist wieder Zeit für die alljährliche Preisschlacht, bei der sich alle Endkunden, die vor den Black Weeks irgendwelche Produkte gekauft haben, subsequent schlecht fühlen dürfen. Dieses Mal beteiligt sich McNeill’s Choice am schwarzen Spektakel mit der einzigen Option, die für uns viabel ist:

Das Black Friday Special ist ein anonymer, heavily peated Single Malt Whisky, der aus einem Vatting von aktiv reifenden Fässern aus unserem Fasslager zusammengestellt wurde. Wichtig hierbei: Ihr verpasst nichts, wenn ihr diese Abfüllung NICHT kauft! Jedes der verwendeten Fässern kommt früher oder später als qualitativ hochwertigere Einzelfassabfüllung auf den Markt. Wer dennoch nach einem günstigen Schnapper sucht findet hier die Fasszusammenstellung:

76% 1st Fill ex-Bunnahabhain Staoisha Barrel Finish

15% 1st Fill Ruby Port Barrique Finish

9% 2nd Fill Palo Cortado Octave Finish

Nase: Schwarzer Pfeffer und nasse Steine. Dahinter leichter erdig-muffiger Torf. Feine Fruchtnoten von Erdbeeren und Rosinen mit Vanillepudding.

Gaumen: Sofort verkohlter Torfrauch mit Asche, pfeffrig, malzig. Subtile, helle Früchte, etwas mineralisch. Nach ein paar Sekunden driftet es in Richtung Walnuss, Espresso und Erde ab. Zweiter Schluck ist süßer und beeriger, mit Erdbeeren, Himbeeren, Vanillesoße.

Abgang: Steinig, hellfruchtig (Pfirsich Creme), Lakritz, weißer Pfeffer und Ingwer. Später mehr erdige Asche mit Karamellschicht. Der Alkohol ist auf Grund des Vattings ziemlich kräftig! Dram kann Ruhe im Glas und etwas Wasser vertragen.

Das Black Friday Special steht bis zum 30.11. im Shop des Abfüllers zur Verfügung. Was bis dahin nicht verkauft wurde, wird zurück in die Fässer gekippt! Hier nochmal die Eckdaten:

Peated Single Malt Whisky

5 Jahre 57,1%

natural colour & non chill-filtered

47,90 € / 0,7L (68,43 € / 1 L)