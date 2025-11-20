Zu Weihnachten gibt es Überraschungen – und davor auch, zumindest bei Celtic Events, wo man wieder eine Christmas Edition 2025 aufgelegt hat: Der Kilnaughton “Smoking Bonfires”, den es in einer limitierten Auflage von 115 Flaschen gibt, stammt dem Vernehmen nach von der am weitesten von Port Ellen gelegenen Brennerei der Südküste Islays – und ist ab sofort im Shop von Celtic Events verfügbar.

McNeill’s Choice präsentiert die Kilnaughton Weihnachtsabfüllung aus PX und Akazie

Hinter dem Decknamen vermutet man das große “A” unserer Lieblingstorfinsel

Die Kilnaughton “Smoking Bonfires” Weihnachtsabfüllung im letzten Quartal 2024 war ein so großer Hit, dass einige Emails postwendend reinflatterten mit der Bitte, die verfügbare Menge für 2025 zu erhöhen – Gewünscht, getan!

Vom diesjährigen Kilnaughton Einzelfass wurden ganze 120 Flaschen für das deutsche Fasslager abgezwackt und in alten PX Sherryfässern und Akazienholz nachgereift. Fans der kultigen Brennerei erwartet hiermit eine Fasskombination, die es weder in Schottland gibt, noch nach aktueller Gesetzeslage jemals geben kann, da dort nur Eichenfässer erlaubt sind. Wir stellen vor: Die “Smoking Bonfires” Christmas Edition 2025

Obgleich die Fasstypen gleich geblieben sind, hat sich die Beschaffenheit der verwendeten Fässer etwas geändert: Die PX Fässer aus diesem Jahr sind kleine 50L Rückbauten aus 30

– 40 Jahre alten Dauben, was die Qualität der Sherryaromen im Whisky deutlich aufwertet. Das Akazienfass ist das selbige vom letzten Jahr, hat nun aber schon einige Whiskys beheimaten dürfen und somit mehr feine Kräuterigkeit beigesteuert, als direkte Holzwürze.

Verkostungsnotiz des Abfüllers:

Nase: Süßer Torf, Butterkeks, warmer Hefezopf, Akazienhonig. Nach Wärme und Sauerstoff kommt würzig-süßer Spekulatius und die Säure eines Zitronenkuchens.

Gaumen: Süße Bäckerei im Torfmoor. Starke Zartbitterschokolade und Espresso, wundervolle tiefe süße Röstaromen. Gegrillte Ananas und getrocknete Pflaumen. Bei Luftzufuhr Räucherkerzen und Tabaknoten vom alten PX Holz.

Abgang: Mehr vom Gaumen mit viel Schokolade, Rosinen, Haselnüsse, Karamell. Der Torf ist im Abgang aber nicht mehr dominant.

Heavily Peated Single Malt Whisky

Old PX Casks & Acacia Cask Finish

Cask Strength 53,4%

115 Flaschen

Preis für 700ml inkl. Versand: 89,90 € (128,43 € / 1L)

Erhältlich ist dieser Whisky direkt im Shop von Celtic Events, zusammen mit 5cl und 10cl Samples.