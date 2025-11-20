Donnerstag, 20. November 2025, 10:39:05
HighlandsVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Ein Dutzend Bottlings aus Glen Garioch

Die 12 Abfüllungen liegen von ihren Wertungen eng beisammen - sie wurden alle in den letzten Jahren abgefüllt und sind 7-30 Jahre alt

Malerisch sieht sie aus, malerisch ist sie gelegen: Die Destillerie Glen Garioch in Old Meldrum. Serge merkt in der Einleitung zur Verkostung von heute an, dass sich der Stil der Destillerie über die Jahrzehnte so sehr verändert hat wie bei keiner anderen Brennerei.

Bis 1988 reichen die Zeitpunkte der Destillation der verschiedenen Abfüllungen zurück, aber die meisten sind aus diesem Jahrtausend. Und punktemäßig liegen dabei alle Abfüllungen der Verkostung – bis auf eine „gute“ Ausnahme – im sehr guten Bereich eng beisammen.

AbfüllungPunkte

Glen Garioch 11 yo 2011/2023 (52.5%, Acla Selection, Classic, barrel, cask #2744)85
Glen Garioch 7 yo 2015/2023 (53.8%, Acla Selection, 10th Anniversary, cask #5124, 239 bottles)85
Glen Garioch 14 yo 2011/2025 (50.1%, Single Cask Nation, 1st fill bourbon hogshead, cask #160444, 197 bottles)86
Glen Garioch 2015/2023 (53.5%, Swell de Spirits, Wild Nature Series, first fill bourbon barrel, cask #5078, 353 bottles)87
Glen Garioch 16 yo 2009/2025 (61.3%, Scout Drinks, Taiwan, barrel, cask 657, 130 bottles)88
Glen Garioch 12 yo 2012/2025 (53.6%, Dràm Mor, 1st fill Madeira finish, cask #1002, 129 bottles)88
Glen Garioch 12 yo 2011/2023 (52.2%, DramCatcher, cask #4909, 72 bottles)85
Glen Garioch 14 yo 2010/2024 (53.1%, Maltbarn, bourbon cask, 165 bottles)87
Glen Garioch 21 yo 2003/2024 (53.9%, OB for Wu Dram Clan, 1st fill oloroso, cask #808, 681 bottles) 87
Glen Garioch 29 yo 1988/2022 (46.2%, Thompson Bros., refill hogshead, 99 bottles)84
Glen Garioch over 30 yo 1992/2023 (57.9%, Artist #13 by LMDW, hogshead, cask #3068, 227 bottles)86
Glen Garioch 12 yo 2011/2024 (54.5%, James Eadie, UK exclusive, 1st fill oloroso finish, cask #374455, 175 bottles)85

Zu den Abfüllungen heute eine Galerie von Bildern aus dem Jahr 2023, die unser Leser Jochen Wied aufgenommen hat:

